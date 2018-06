Precios Cuidados: hay faltantes y son muy difíciles de encontrar en los supermercados

Hace un mes, el gobierno nacional decidió relanzar el programa Precios Cuidados , al renovar y extender su período de vigencia hasta el mes de septiembre. Incorporó, en los nuevos listados, hasta 100 nuevos productos en las más de 2.550 bocas de expendio habilitadas e incluidas en el acuerdo, que van desde te, café, puré de tomates, conservas y leche, hasta luces Led.

La espiral inflacionaria desatada con posterioridad, más la falta de controles, presiones y multas a las empresas, dejó al programa más como algo simbólico, que como una referencia concreta y válida como alternativas para los consumidores –fundamentalmente aquellos hogares con ingresos fijos–, que ven como cada semana se licúa su poder adquisitivo.

El sueldo no alcanza, al mes le sobran varios días a muchas familias, y justamente el programa –nacido en 2014– podría ser un instrumento válido para garantizar los requerimientos alimentarios y de vida.

Sin embargo, en los distintos supermercados de Paraná resulta difícil hallar esos productos en las góndolas: los carteles son escasos, y los listados de los productos incluidos en el programa, y disponibles en cada local, no se observan o no están en sectores de mayor visibilidad. En definitiva, no hay un impulso a este programa, más allá de los anuncios oficiales.

Incluso, muchas veces se tienden a confundir con otros tipos de promociones y beneficios circunstanciales que lanza cada firma.

Los Precios Cuidados son precios de referencia que sirven para comparar con los otros precios en la góndola, evaluar las diferencias y elegir comprar contando con la información necesaria, marca el programa. Permiten asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de la población argentina y que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado. Con los últimos incrementos de precios, la brecha entre aquellos incluidos en los listados, y otras marcas, puede llegar hasta 50% o más.

En los supermercados de esta ciudad, los productos del listado de los Precios Cuidados son difíciles de encontrar porque los carteles son escasos en las góndolas. Además, una sola cadena exhibe los precios en el ingreso, mientras el resto no los refleja. El ministerio de Producción a nivel nacional anunció la ampliación del programa con la incorporación de 100 productos nuevos a la canasta básica, lo que suma un total 491 artículos que mantendrán su valor hasta el próximo 6 de septiembre, y deberían exhibirse en estos comercios locales, pero no se observan.

Por ejemplo, la carne vacuna picada, por un kilogramo, debería ofrecerse a 62,34 pesos, en significativa diferencia con los valores en el mercado. La yerba mate Campo Amanda x 1 kilogramo podría obtenerse a 65,94. Otras marcas hoy están a casi 100 pesos o más.

Pero fundamentalmente, de los casi 500 productos, muchos de ellos se repiten en su tipo, mientras que en otros hay faltantes: leche entera hay una sola (Sancor) a 26,38 pesos; lo mismo que en el caso del aceite (mezcla Siglo de Oro x 900 mililitros, a 27,80 pesos). En verdulería, la manzana comercial, por un kilogramo, debería ofrecerse a 26,42 pesos.





Información

Ante la consulta de UNO, el titular de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia Juan Carlos Albornoz, explicó que previo a la primera de las últimas corridas cambiarias –a fines de mayo– se había relanzado el programa. "Incluso –apuntó– nos encontramos hoy (por ayer) sobre los cambios en el Ministerio de la Producción, que tiene bajo su órbita a la Secretaría de Comercio, con su programa Precios Cuidados", dijo a propósito de la salida del ministro Francisco Cabrera en esa cartera nacional, y la llegada de Dante Sica. Esto también abre interrogantes sobre el futuro de Precios Cuidados, u otras políticas de esa área.

"Hubo un impacto tremendo en los precios, desde el salto del dólar a 29 pesos, cuando hasta hace 15 días estaba a la mitad. Subió también la nafta. Y esto termina trasladándose a los precios, y quienes más lo sufren son los sectores de ingresos fijos", consignó Albornoz.

En el área a cargo de la fiscalización del programa aparecen los reclamos de los consumidores por la falta de Precios Cuidados, aunque el funcionario reconoció que la ciudadanía ha perdido referencia de ellos, al no observarlos en las góndolas. "El programa tuvo su éxito y sería muy importante en esta situación. Cuando se implementó, contenía productos alternativos y de buena calidad", y acotó que la obligación de los supermercados adheridos al plan –todas las grandes cadenas con presencia en la capital provincial– tienen la obligación de tener un 80% de los productos.

"Lo primero que tenemos que ver es que esté la señalética del programa, en los productos en las góndolas. Y los listados en la entrada de los negocios", y explicó que se han establecido mecanismos en cada supermercado, ya que de acuerdo a su superficie, es el listado que deben tener. "No son todos iguales, porque no es lo mismo un supermarket, que un hipermercado, es decir, no es la misma cantidad total de productos". Sin embargo, apuntó que a la repartición, el gobierno nacional no le envío aún –a más de un mes de vigencia de la renovación e inclusión de nuevos productos–, de los listados correspondientes a cada supermercado.

Eso demuestra que el Gobierno tiene al programa como algo simbólico, para marcar como política social o de seguridad alimentaria. "No se ven en las góndolas. Hay productos que determinado local lo tiene, y después no lo tiene. Pero destaco que hay exigencias mínimas, con productos que son obligatorios y deben estar: azúcar, yerba, harina, aceite y leche", citó. Pero en realidad ocurre que hay tipos de productos que se repiten –como tapas para empanadas– y otros con oferta mínima en el listado, como un solo artículo de leche entera o de aceite mezcla.