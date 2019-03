Precios Cuidados: caída del consumo profundiza la faltante de productos

Hace dos meses el Ministerio de Producción de la Nación renovó el listado de los productos incluidos en el programa Precios Cuidados , que contempla 556 artículos de diferentes rubros en supermercados y 221 en mayoristas. Los valores vigentes, que llegaron con una suba promedio del 4,42% respecto a septiembre del año pasado, rigen hasta el 6 de mayo, y significan en alguna medida una ayuda para los consumidores que buscan ahorrar en sus compras y aprovechan cuando hay una diferencia de precios que lo permite.

No obstante, es habitual que quienes recorren las góndolas no encuentren todo lo que se incluye en el listado exhibido por cada supermercado o comercio adherido al convenio. Si bien esto ocurre desde que el plan se implementó en 2014 –pensado entonces para establecer un precio de referencia para controlar la inflación– la ausencia de algunos elementos se fue profundizando, sobre todo en los referidos a la canasta alimenticia, a la par de que los supermercados comenzaron a priorizar el lanzamiento de ofertas de marcas propias, lo que moviliza la rotación de stock antes de la fecha de vencimiento, sobre todo en el caso de los alimentos, más si son perecederos.

Desde la Dirección de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia recordaron que en los inicios del Programa el gobierno nacional "controlaba que los valores no evolucionaran en todo el año conforme a la inflación sino a la estructura de costos de la empresa; en cambio, hoy funciona conforme a la inflación, cambian los todos productos cada tres meses y no se incluyen los de primera línea". En este sentido, Fernán Poidomani, director de Lealtad Comercial del organismo, manifestó: "El programa figura, pero la gente no lo elige porque se fue vaciando de contenido, al igual que otros programas que se impulsaron años atrás, como el plan Ahora 12 o el Procrear".

En este marco, analizó: "Un supermercado promedio tiene 4.000 productos, con un sistema de rotación de mercadería que asegure que los mismos no se venzan en las góndolas. Frente a una marcada caída del consumo, que viene bajando todos los meses, los supermercado tienen que prever cuáles van a ser sus pérdidas por vencimientos. En mi opinión particular, si hay mercadería que la gente no compra o que no tiene la rotación suficiente para asegurarse que no se venzan en los depósitos o en las góndolas, dejarán de adquirirla al mayorista y por ende de reponerla, porque si no se vende significa pérdidas para la empresa".

Acto seguido, el funcionario descartó que el motivo de la faltante de distintos productos sea el desabastecimiento o que no se repongan artículos ante la posibilidad de incrementos de precios, y expresó: "Lo que falta es un repunte en las ventas, que en realidad siguen cayendo. Los productores, los empresarios, las cadenas, todos quieren vender. A nadie le sirve guardar la mercadería, porque se devalúa, pero tampoco les sirve que se eche a perder en las góndolas".

Sobre este punto, el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reveló que por séptimo mes consecutivo las ventas bajaron en enero en supermercados, autoservicios mayoristas y shoppings. La caída durante el primer mes del año fue del 10,5% respecto al año anterior, y de un 8,7% comparado con diciembre de 2018. En las cadenas mayoristas, la baja de las ventas fue superior y alcanzó el 15,2%.





Góndolas vacías

Sobre la faltante reiterada en las góndolas de productos incluidos en Precios Cuidados, Poidomani recordó que los acuerdos que firman los supermercados para adherir al Programa son voluntarios y es el gobierno nacional quien debe hacerse responsable del cumplimiento del acuerdo con las empresas. "Nosotros hacemos los controles habituales, pero si una empresa quiere tener 50 o 500 productos, puede hacerlo, porque es voluntario", subrayó.

En este contexto, esta semana no solo las estanterías donde se expone la leche contemplada en el plan ostentan espacios vacíos. Donde debería exhibirse el stock de diferentes artículos de diversas marcas que también están incluidos la situación es similar.

Por citar un ejemplo, ayer en una de las cadenas internacionales que tiene sucursales en Paraná faltaba yerba, café, té, choclo en lata, aceite, harina, entre otras cosas identificadas con el cartel que señala que los productos forman parte del listado del Plan. El panorama se repite además en otros locales y se extendió a muchos productos de segundas marcas ajenas a la firma en cuestión.

Si bien en el caso puntual de la leche los supermercadistas salieron a explicar que se trata de un desabastecimiento excepcional a nivel país, debido sobre todo a cuestiones climáticas que afectaron la producción y solo se puede acceder a una primera marca de mayor valor, al menos hasta ahora ninguno de los referentes del sector aludió a la falta de mayor variedad de opciones más económicas en otros tipo de artículos, sobre todo vinculados a la canasta alimenticia. Todo se da en un contexto en el que la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados se agudiza, y en el que la inflación de febrero fue del 3,8%, con una suba del 9,3% en lo que va del año en el rubro alimentos.













Herramienta que se fue desvirtuando