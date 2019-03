Precandidatos a senador del justicialismo objetan el criterio restrictivo del pegado

La discusión en torno al pegado de boletas dentro del frente Creer Entre Ríos, específicamente en la categoría de senador provincial, no se apaciguó durante el fin de semana largo, pese a que algunos de los postulantes fueron declinando sus aspiraciones, como ocurrió en el Departamento Paraná con Marcelo Casaretto y Miguel Ruberto.

El bordetismo sostiene que debe llevar en su lista un candidato a senador por cada Departamento en al menos 15 jurisdicciones, por lo que la lista de Bordet no llevará postulante a senador en los departamentos Tala y Federación. En el resto lleva un candidato y por eso no permite el pegado de los restantes.

La definición, que sorprendió a varios de los que se habían anotado pensando pegar su postulación con la boleta que encabezarán Gustavo Bordet y Laura Stratta, motivó un efecto dominó de declinaciones. Una suerte de "baño de humildad", tomando una frase de la definición de listas de 2015. Sin embargo, algunos postulantes no terminan de aceptar la definición, e incluso hay un caso que plantea recurrir a la Justicia.

En Nogoyá

El lunes, el apoderado de la lista N° 366 Creer Nogoyá (que lleva como postulantes a Juan Pablo Cinto y a Eduardo Molas, para senador titular y suplente) recurrió esa decisión ante la Junta Electoral del justicialismo. En ese Departamento la postulante de la lista 2 a senadora es Flavia Maidana, del sector del actual diputado provincial José Allende.

En el recurso ante la Junta Electoral se apunta a la decisión de la lista 2 de llevar un solo candidato a senador provincial. Se señaló: "Implica un cambio de reglas preestablecidas para la participación en las elecciones PASO 2019, y vulnera nuestros derechos políticos, fijando una clara desigualdad entre los precandidatos a senadores, no solo en la posibilidad de 'adhesión' y/o 'pegado' a la lista oficial N° 2 de precandidatos a gobernador y vicegobernador, y categoría de diputados provinciales, sino también a los recursos económicos del Partido Justicialista, los cuales surgen de los aportes de los funcionarios del gobierno provincial, legisladores, entre otros".

En el mismo sentido se indica que la imposibilidad de pegar la lista 366 con la lista 2 "viola en forma arbitraria varios principios del Derecho Electoral, los cuales constituyen un pilar fundamental y fuente primordial de esta rama del Derecho Público. Así, los principios de 'seguridad y certeza', se ven vulnerados ampliamente, en tanto el Derecho Electoral regula las vías de acceso al poder público, para garantizar la certeza y la observancia de las reglas de juego, lo cual constituye una condición inexorable de la legitimad de la autoridad de los gobernantes (...)", lo que acompañan con jurisprudencia al respecto.

En otro párrafo se señala que la autorización al pegado por parte de Creer Entre Ríos a precandidatos a intendente, viceintendente y concejales en toda la provincia "conlleva la aceptación de la viabilidad y voluntad expresa respecto a estas categorías de permitir la igualdad en la participación de los precandidatos. Por su parte, la negativa al pegado (...) a los precandidatos a senadores, y conforme a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Electoral vigente, implica el reconocimiento de una desigualdad en el trato y en la participación de los precandidatos de toda la provincia".

En el mismo sentido se señala que la decisión de la lista 2 de no llevar candidatos a senadores en los departamentos Tala y Federación, "permitiéndose el pegado de los precandidatos a senadores en dichos departamentos a la lista oficial, volviendo a reconocer la posibilidad de 'pegar' o 'adherir' en las PASO 2019 a precandidatos a senadores e integrantes del Frente Creer Entre Ríos, en desmedro de otros precandidatos a Senadores de otros Departamentos" viola el artículo 1 de la Ley Electoral N° 23.592 sobre actos discriminatorios .

Incluso se señala: "Someter a un 'acuerdo' con la terminología y vocablo 'preferente', a las listas para (...) demuestra una clara intención de menoscabar la participación igualitaria y equitativa de todos los precandidatos a senadores".

Esta última parte hace referencia a los acuerdos de pegado de boletas firmados entre los apoderados de la lista 2 y los de las otras listas, donde se señala que el acuerdo de pegado con la lista 2 "será considerado de forma preferente con los precandidatos correspondientes a la lista a la cual representamos, desestimando el pegado de boletas con otros precandidatos que no pertenezcan a las presentes listas –2 y otras–, en las categorías y jurisdicción correspondientes".





En un extenso escrito, que cita declaraciones periodísticas del gobernador, Gustavo Bordet, los nogoyaenses hacen reserva de acudir a la instancia judicial y la reserva del Caso Federal.





"El 'arreglar', o 'imponer', no son términos ni conductas partidarias que fortalezcan las instituciones políticas, todo lo contrario, hacen 'creer' a la sociedad que no se puede participar en política con honestidad, transparencia y convicción, ya que las reglas no son claras y solo buscan beneficiar a ciertos sectores que han logrado 'arreglar' e 'imponerse' sobre otros, incluso minorías", indica el texto.

Las bajadas

Al momento del cierre de listas, el justicialismo entrerriano tenía más de un precandidato a senador en una docena de departamentos. Dejando de lado a Tala y Federación, con seis y cuatro precandidatos respectivamente; Paraná tenía tres aspirantes, de los cuales se bajaron dos (Miguel Ruberto y Marcelo Casaretto), quedando solo el postulante oficial Juan Carlos Kloss.





En Uruguay se bajó Carlos Cabezas y quedó solo el oficial Horacio Amavet. El exsenador por Colón Oscar Arletaz también se bajó reclamando "igualdad de condiciones". Ángel Lazo y Aníbal Williman hicieron lo mismo, y quedó solo como candidato Mauricio Santa Cruz.





Ayer se aseguraba que en Concordia también habían depuesto sus aspiraciones de pelear con la boleta corta los precandidatos Carlos Torres y Marcelo Cresto, aunque la información sobre el segundo no era del todo precisa. Se especulaba que contaría para sostener su postura con el apoyo del intendente, Enrique Cresto. En la Capital del citrus el candidato oficial es el actual viceintendente, Armando Gay.





Uno que no se bajó y presentó su lista fue el gualeguaychuense Natalio Gerdau, quien se enfrentará con Jorge Maradey. Otro que parece que no quiere bajarse es el tercero en disputa en Nogoyá, Javier Ascúa, quien se inscribió para competir por la candidatura a senador del peronismo. El director del hospital en Nogoyá estaría dispuesto a mantenerse como precandidato, aunque su destino pueda anticiparse si compite solo con la boleta corta.





Benedetti pega con todos

El nerviosismo que genera la situación en algunos departamentos es comprensible. Mientras el peronismo llevará un candidato a senador, la fórmula de Cambiemos (Atilio Benedetti y Gustavo Hein) tiene decidido dejar pegar a todos los precandidatos a senadores. Y si existiera alguna reticencia obedecerá al planteo de algún intendente en función de su estrategia local, pero no a la interpre