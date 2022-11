La agenda del jujeño en la provincia aún está preparándose entre sus equipos y los de Galimberti. Según pudo saber UNO, este viernes en Paraná está previsto un contacto con la prensa y un encuentro con la militancia 'boina blanca' local. El mitín partidario sería en el Comité Provincial de calle San Martín.

La locación de la conferencia de prensa dio lugar a una apostilla de parte del equipo del ex intendente de Chajarí. UNO consultó si se prevé hacerla en el conocido local gastronómico frente a la Plaza 1° de Mayo de Paraná por donde pasaron en los últimos meses todos los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio que visitaron la ciudad.

Pero desde el entorno de Galimberti aclararon: "a ese local va R.F., no creo que vayamos ahí". El comentario y la repulsa incluso a nombrar a Rogelio Frigerio, también precandidato a gobernador por JxC y por lo tanto contendiente en la interna, sugieren la intención del referente de "Entre Ríos Cambia" de desmarcarse del líder local del PRO.

Más allá de la nota de color, quedará por confirmar el sitio del contacto del gobernador de Jujuy con la prensa. Luego del paso por Paraná, el titular del Comité Nacional de la UCR visitaría Concordia el sábado, donde también daría declaraciones a los medios y mantendría "quizás algún encuentro con empresarios", adelantaron colaboradores de Galimberti.

Pese al objetivo de no "frigerizar" la visita de Morales, habrá que ver si el precandidato a presidente radical no busca llevarse alguna foto con el ex ministro del Interior de su recorrida de campaña electoral por Entre Ríos, además, por supuesto, de su exhibición de respaldo a Galimberti.

Un gesto entre el jujeño y el jefe del PRO en la provincia sería beneficioso para los posicionamientos de ambos en sus respectivas internas dentro de JxC: de Morales hacia el PRO en el país y de Frigerio hacia el radicalismo local.

Embed Hoy nuestro desafío es el mismo, transformar la bronca y la tristeza en unión y esperanza para todo nuestro pueblo.



Tenemos ideas, líderes y coraje para construir la Argentina que queremos.#UnidosGanamos#DemocraciaParaSiempre pic.twitter.com/fqagPRk567 — Gerardo Morales (@GerardoMorales) October 29, 2022

De hecho, los dos compartieron días atrás el homenaje a Raúl Alfonsín a 39 años de su triunfo electoral presidencial, cumbre nacional de JxC donde también aparecieron figuras del macrismo. Allí también estuvo Galimberti, encabezando una delegación radical de Chajarí, y acompañando al presidente de la UCR Nacional en el escenario.