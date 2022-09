Precandidata a intendenta habló de "mentiras y persecución"

Rodríguez Allende dijo a UNO que García está acusada de haber dictado en 2020 resoluciones para eximir de sanción faltas comprobadas por inspectores. Al parecer esto se realizaba tras el pago que ejecutaban los infractores a la titular del Juzgado.

En ese sentido, el abogado de Urribarri sostuvo que "esta profesional fue nombrada por Sergio Varisco en forma irregular”.

"Este turbio proceder ya comenzó con mi destitución como Jueza de Faltas N° 3, mediante el Decreto N° 91/21 del Intendente Bahl, sin Sumario Previo y con indicación de inicio de acciones penales, donde se me responsabilizaba de ausencia de buena conducta expresadas mediante las falacias vertidas en un expediente administrativo pergeñado para promover mi destitución", y agregó: "Al ser notificada, me presenté espontáneamente en la Fiscalía de turno y me puse a disposición de las Justicia".

La precandidata a intendente por el espacio “Paraná Merece” explicó que "después de 1 año y medio, periodo en el que la Municipalidad nunca presentó absolutamente nada, el Fiscal citó a la responsable del inicio del amañado expediente, quien tuvo que reconocer que el mismo no estaba y que eso era de su responsabilidad. Es decir, el expediente que originó mi remoción nunca fue presentado a la justicia, ¿raro, no? Tal vez porque hubiera puesto en evidencia la maniobra".

Por último, la extitular del Juzgado de Faltas N°3 dijo: "Veo con preocupación que la falta de escrúpulos en el accionar de esta gestión municipal, en la que Bahl contrata -con el dinero de los paranaenses- al mismo abogado que Urribarri para judicializar la política, siendo que hay muy buenos profesionales de planta, puede continuar con cualquier tipo de operación político-judicial para intentar perjudicarme. No obstante, tengo la convicción que, al final del día, este tipo de burdas maniobras están condenadas al fracaso".