Por violar la veda electoral, pidieron sancionar a Casaretto

La Justicia Federal de Paraná ingresó en la parte final del proceso investigativo al actual diputado nacional del Justicialismo, Marcelo Casaretto, que en diciembre de 2019, fue denunciado por supuestamente, violar la ley electoral.

La causa avanzó al punto tal, que en las últimas horas se produjo la audiencia de alegatos, donde el fiscal federal Carlos García Escalada reclamó la sanción de Casaretto, por haber violado la ley electoral.

Según se informó a UNO, la denuncia fue formulada en diciembre de 2019 por el diputado del Pro, Esteban Vitor, quien tras aportar una serie de notas y publicaciones, aseguró que el entonces presidente del IAPV Marcelo Casaretto había violado la veda electoral previo a las elecciones realizando recorridas en ciudades y planes de viviendas justo en medio del período de restricciones impuesto por el Código Electoral.

Tras la investigación a cargo del fiscal, pidió al juez federal Leandro Ríos la audiencia de fundamentación de alegatos. Fue allí, donde el funcionario judicial entendió que se había acreditado el delito, por lo que reclamó una pena para el actual diputado nacional la sanción dispuesta en el código electoral.

Pruebas falsas

En tanto, el abogado defensor del exfuncionario provincial y actual legislador, Rubén Cabrera, explicó a UNO que "se está ante una causa sin sustento ni pruebas. Esto seguramente, si el señor juez lee muy bien el expediente, debería rechazar el pedido concreto de sanción del fiscal".

El abogado que históricamente representó al Justicialismo en la Justicia Electoral en Entre Ríos, dijo que "el denunciante (por Vitor), no sé qué quiso inventar, si como abogado sabe muy bien la legislación, pero tal vez intentó avanzar con una chicana política y un eventual beneficio partidario".

"En muy llamativo que hayan denunciado sin pruebas, o mejor dicho con pruebas falsas, ya que una aparente publicación y nota periodística, se indicó que era inexistente, habida cuenta que el propio titular del medio, la negó", recalcó el letrado.

Lo llamativo de todo esto, es que hubo un importante hermetismo por parte del diputado denunciante y del legislador acusado. Habrá que esperar el veredicto que dicte en los próximos días el juez federal de Paraná, para saber cómo termina esta denuncia en los tribunales de calle 25 de Mayo.

La reacción de Casaretto

A través de un comunicado de prensa, el diputado Casaretto, dio su opinión sobre la denuncia. En el descargo, dijo lo siguiente:

"En las últimas horas se difundió por varios medios una denuncia en mi contra de un Diputado de la oposición, por supuestas publicaciones en redes sociales de actos de gobierno, que seguramente terminará en la absolución total. En caso de prosperar la denuncia del Diputado Esteban Vitor, tendremos que presentar una denuncia contra él mismo, participante de actos de gobierno y de campaña electoral, y tendríamos que denunciar además a Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, Luis Etchevehere, Alfredo De Angelis, Gabriela Lena y demás funcionarios o legisladores que participaron de actos de gobierno y de actos electorales. La denuncia la difunden ahora para presionar a la justicia, en una operación mediática.

La denuncia del Diputado de Cambiemos Esteban Vitor, que toma parcialmente el Fiscal Federal no tiene asidero. Pedimos la absolución total, la que seguramente tendremos en la sentencia del Juez Federal de Paraná, o eventualmente por la Cámara Nacional Electoral o la Corte Suprema de Justicia, en caso de ser necesario. Creo que las cuestiones políticas electorales no son materia de presentaciones judiciales, pero nos estamos acostumbrando a que los dirigentes de Cambiemos realicen denuncias ante la justicia para resolver sus problemas políticos. El Código Nacional Electoral establece que 25 días antes de las elecciones hay prohibición de inaugurar obras públicas (no las realizamos), el lanzamiento de programas de alcance colectivo (no los lanzamos), y de “todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio”, dentro de los cual encuadran la acusación por una supuesta publicación en la página de Facebook de una recorrida de obras en la mañana del 10 de Octubre de 2019 a las ciudades de Conscripto Bernardi, Hasenkamp y María Grande, donde se realizaban viviendas.

El Código Electoral Nacional fue modificado por Ley del 31 de Mayo de 2019, promulgada por el entonces Presidente Mauricio Macri, que a su vez era candidato a su reelección. En Julio el Fiscal Federal Jorge Di Lello le realizó advertencias acerca de la vigencia de la veda. La respuesta del Presidente y su Gabinete fue que de ninguna manera podía dejar de gobernar y estar con los argentinos. Desde allí y hasta Octubre continuó participando de actos de gobierno y de actos de campaña, que pudieran vincularse en su doble rol. Así continuó en todo el país hasta el 27 de Octubre. Dentro de las visitas a Entre Ríos el Presidente Mauricio Macri estuvo el 29 de Julio en Concordia (antes de las PASO), y luego en Concepción del Uruguay, Basavilbaso y La Paz el 3 de Octubre, y en la ciudad de Paraná el 14 de Octubre. Cumplió tareas de Gobierno, recorrida de obras, visitas a Centros Comunitarios, catedrales y sinagogas, reuniones con productores y entrega de tablets a Jubilados de ANSES, mientras realizaba en el mismo lugar o a pocas cuadras, actos electorales. Agravado en este caso porque se utilizaron vehículos de la Presidencia, helicópteros y otros bienes del Estado. El mismo Fiscal Federal de Paraná actuante no formuló denuncia alguna en contra de ninguno de los mencionados. Sorprende que la denuncia realizada en forma extemporánea por el Diputado Vitor en Diciembre pasado, se difunda profusamente hoy, cuando el Juez debe resolver la causa. Nuevamente el aparato mediático de Cambiemos pretende presionar a la justicia, refiriendo a “pedidos de prisión” cuando la pena pedida es sólo inhabilitación de 1 año, o la ”renuncia a la banca”, cuando claramente hasta una eventual condena es apelable y de ninguna manera afecta a un Diputado en ejercicio de su mandato, hasta la finalización del mismo.

El 27 de Octubre de 2019 se realizaron las elecciones de Diputados Nacionales, en las cuales fui electo Diputado Nacional por Entre Ríos, por el voto de 380.614 entrerrianos en nuestra categoría. El 20 de Noviembre recibimos los diplomas de la Junta Electoral Nacional. El 4 de Diciembre juré en la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados. El 10 de Diciembre asumí como Diputado Nacional en la Asamblea Legislativa, en la sesión en la que tomamos juramento al Presidente y Vicepresidente electos Alberto Fernández y Cristina Fernández. Desde entonces y hasta el 9 de Diciembre de 2023 cumplo mi mandato como Diputado de la Nación.

En fecha 27 de Diciembre de 2019 el Diputado Provincial de Cambiemos Esteban Vitor presentó una denuncia por publicaciones en redes sociales o en páginas digitales de actividades como Presidente del IAPV, siendo candidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos. El Fiscal Federal Carlos García Escalada recibió la denuncia, descartó varios de los hechos denunciados y finalmente acusó, pidiendo el mínimo de la pena, inhabilitación de 1 año para el ejercicio de cargos públicos.

El texto del Código Electoral Nacional

Artículo 64 quater. Publicidad de los actos de gobierno. Durante la campaña electoral la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten.

Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas, y la elección general, la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten.

El incumplimiento de este artículo será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis previsto en el presente Código. (Artículo sustituido por art. 35 de la Ley N° 27.504 B.O. 31/5/2019. Vigencia: el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial)

Artículo 133 bis.- Publicidad de actos de gobierno. Los funcionarios públicos que autorizaren o consintieran la publicidad de actos de gobierno en violación de la prohibición establecida en el artículo 64 quater, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos".