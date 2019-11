Por unanimidad, el Senado entrerriano aprobó el Presupuesto para 2020

En su última sesión de la gestión 2015-2019, el Senado entrerriano aprobó por unanimidad en general el proyecto de Presupuesto 2020 que tenía media sanción en el Cámara baja.

Como era de prever, la ley de leyes que había sido remitida por el Poder Ejecutivo tuvo luz verde a raíz de un amplio consenso, más allá de algunos cabildeos que se dieron durante la sesión. Su tratamiento se llevó toda la atención, luego del abordaje de proyectos de declaración y los agradecimientos de rigor.

“El gobierno asumió compromisos con fondos provinciales, debiendo atender la eliminación de subsidios al transporte, que no estaban previstos al formular el Presupuesto. Hay una prioridad de disimular paulatinamente los desequilibrios financieros, que tienen que ver con decisiones que se han tomado a nivel nacional”, fundamentó en la apertura del debate el jefe de la banca peronista, Ángel Giano.

El legislador de Concordia continuó con su exposición: “La partida de personal es el principal concepto que demanda los gastos corrientes, pero que ha mostrado una disminución en los últimos años, es como consecuencia de un programa de optimización del personal”

También mencionó otra de las dificultades que enfrentó en la faz financiera el Poder Ejecutivo: “Ha aumentado considerablemente la coparticipación a municipios y a las comunas, transfiriendo alrededor de 18.000 millones de pesos, para dar cumplimiento a la Constitución provincial; se han realizado distintas gestiones para financiar obras”.

De la misma manera el concordiense destacó el nivel de transparencia en materia de las cuentas públicas. “En el marco del programa de Responsabilidad Fiscal, la Provincia ha tenido un cumplimiento ejemplar. Se han previsto reglas de fin de mandato para evitar contrataciones que permitan responsabilidad y prudencia, para tener un presupuesto acorde con los recursos que han ido ingresando. La Provincia ha sido destacada por su transparencia, está entre las tres mejores provincias del país”, explicó.

Por su parte, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Raymundo Kisser, anticipó que iban a acompañar el Presupuesto, pero deslizó una serie de observaciones respecto de las limitaciones de la iniciativa. El legislador puso reparos en la exposición de Giano, ya que si bien celebró que el proyecto se destaque por su transparencia, entendió: “Esto es una obligación que tenemos todos. Cuando estamos hablando de la transparencia de la gestión, estamos cumpliendo con una obligación, así se está dando cabal cumplimiento a la Constitución provincial”

Y continuó: “Es la ley más importante, para la gestión y el funcionamiento del Estado, están contenidos los recursos con los que se nutre el presupuesto. “Tenemos una Provincia estanca, dado que vamos a aprobar un Presupuesto que le permita a la provincia seguir flotando: Córdoba y Santa Fe han crecido a un ritmo interesante. Pero San Luis ha tenido un asombroso nivel de crecimiento con el mismo contexto económico”.

En la misma línea de pensamiento consideró que se deben tomar mayores riesgos. “Necesitamos audacia, innovación, pero con este Presupuesto vamos a subsistir, el Presupuesto debe ser esencialmente equilibrado”

Y prosiguió: “El 91% del presupuesto se lo lleva el pago al personal, la coparticipación a comunas y municipios, el déficit de la Caja de Jubilaciones. Para la obra pública se destina apenas el 9%, que es lo que realmente le llega al contribuyente. Esto me preocupa muchísimo, no está contemplada la infraestructura vial, no solo los caminos de tierra, sino las rutas que aparecen con baches”

En otra intervención, Kisser aclaró que el bloque opositor no iba a acompañar un conjunto de artículos referido al endeudamiento con letras solicitado por el Ejecutivo provincial.