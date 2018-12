Por ley condonan deuda de 40 millones de pesos a concesionarios de termas

El Senado entrerriano dio sanción definitiva al proyecto de ley que propone condonar a los concesionarios de la explotación del recurso termal en la provincia, la deuda que mantienen con el Ente Regulador de los Recursos Termales de Entre Ríos (Errter) en concepto de canon mensual, que debería cobrar el organismo "por el uso y/o extracción de dicho recurso" que es parte del dominio público del Estado Provincial.

El perdón fiscal para los concesionarios de la explotación del recurso termal en la provincia, por el no pago del canon mensual establecido en la Ley Nº 9.678, asciende hoy a más de 40 millones de pesos, tal como informó UNO hace más de un mes.

Federación es la que más adeuda, por el tributo mensual –unos 400.000 pesos– que está compuesto por una fórmula que combina tanto el consumo de energía eléctrica, como la cantidad de metros cúbicos de agua utilizada. Pero todas tienen una deuda ya millonaria, que oscila entre 2 y 4 o 5 millones de pesos cada una: además de Chajarí, ocurre en Concordia, Villa Elisa, San José, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Basavilbaso, Villaguay, La Paz, María Grande y Victoria, con la sola excepción de Colón, quien tuvo mayor cumplimiento debido a que un exintendente de la localidad –Mariano Rebord– presidió unos años el Ente Regulador.

La deuda, según el propio ente, comenzó a crecer primero hasta 2015, a partir de un recálculo de la fórmula aprobada en 2013. Por entonces, hubo cumplimientos, aunque no uniformes en el sector. Sin embargo, la falta de pago se profundizó a partir de 2016, como consecuencia de los incrementos de las tarifas de servicios públicos.

Los legisladores, después de tratar el tema en comisión, decidieron avanzar con el proyecto sin introducirle modificaciones y en la sesión el senador de Paraná, Raymundo Kisser (Cambiemos), pidió el tratamiento sobre tablas.

Recordó que el tema tenía ya un tiempo importante en la comisión y reconoció que "ha generado mucha controversia, porque se trata de la condonación del canon", pero indicó que "hay que encontrar una solución".

"Se ha acumulado una deuda millonaria", expresó, agregando –como lo había hecho en el seno de la comisión que preside- críticas al Ente Regulador que "no se ocupó de cobrar". Lamentó la falta de actuación del organismo y no dudó en estimar que la deuda alcanzaría los 50 millones de pesos.

"Este ente termal que debería funcionar en Concepción del Uruguay, cuando preguntamos a los empresarios que explotan las termas, si han tenido una visita, inspecciones, nos dijeron que hasta desconocían quienes eran los funcionarios", lanzó perplejo.

Presentó una situación de gran complejidad y recordó que se produjeron muchas reuniones con quienes conforman un sector importante en la oferta turística entrerriana.





Elogio al Ejecutivo

El hombre de Cambiemos reconoció la importancia del decreto del Ejecutivo entrerriano que cambió la fórmula para calcular el canon que deben abonar las empresas, lo que configura un avance importante hacia adelante.

Cabe explicar que uno de los elementos de la fórmula anterior era la tarifa eléctrica, que, por medidas tomadas desde el Estado Nacional, creció exponencialmente, llevando el costo por la explotación a niveles difíciles de afrontar.

Adjudicó al trabajo legislativo el cambio de visión del Poder Ejecutivo, al que consideró positivo, pero volvió sobre la inacción del ente regulador de las termas.

También el senador de Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos), apuntó al ente regulador, estimando que hay una falta grave por parte de los funcionarios responsables, que se podría encuadrar en incumplimiento de los deberes asignados, que ha generado un grave perjuicio al Estado.

"Ni siquiera han cubierto sus gastos administrativos, con lo que se agrava el escenario", añadió y apuntó que la iniciativa configura un mal antecedente, porque podría impulsar a otro tipo de empresas a pedir acciones similares en su favor.

Agregó un eje de importancia en el debate: la cuestión ambiental, ya que parte de lo que debe recaudarse es para cuidar el ambiente. Su mirada sobre el ente termal fue negativa: "Tendrán en 2019 tres millones de presupuesto que pagan todos los contribuyentes de la provincia, no solo aquellos departamentos que tienen termas".

Y fue más allá: mostró una postura contraria a la existencia del Ente y propuso su disolución. También requirió que si continúa, sea con otros funcionarios.

También se expresaron en el recinto el Senador de Colón, el vecinalista Pablo Canali, que dijo tener "sensaciones encontradas, ya que la condonación tiene connotaciones extrañas" y recordó que no todos los entes que explotan y administran las termas están conformados de la misma manera.

Reveló a sus pares que el ente termal no tiene ningún tipo de acción directa sobre la marcha del turismo termal y pidió al gobierno provincial cambiar su visión sobre quien tiene que administrar el tema, lo que podrían hacer otras oficinas estatales que ya están funcionando y con ello se podría lograr un ahorro importante.

"No tiene sentido condonar si no se encara como política de estado el turismo termal, que ha crecido de manera no planificado en forma exponencial", sostuvo y mencionó la importancia que tiene para el análisis y planificación los estudios realizados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con claras recomendaciones sobre el uso del recurso termal y protección ambiental. "Si no exigimos medidas de protección ambiental concreta y permitimos perforaciones indiscriminadas tendremos problemas", advirtió.

Reveló que acompaña la ley porque algunos municipios cuentan con el poder dinamizador del turismo para sostenerse y volvió a pedir un plan de desarrollo a largo plazo con un cuidado concreto del acuífero, buscando contar cuanto antes con un sello verde, "porque con eso ganamos todos, es un plus que atrae turistas".













Satisfacción de los empresarios turísticos





La Cámara Entrerriana de Turismo (CET) celebró la aprobación en el Senado provincial del proyecto de ley por el cual se condonan las deudas por canon a los complejos termales de la provincia. "Concluyó en buen término la gestión que la CET se pusiera al hombro en defensa de los socios afectados, militándola tanto frente a legisladores de los distintos partidos como ante el propio gobernador, quienes comprendieron y valoraron lo expuesto ante ellos", señala la nota que lleva la firma del presidente de la entidad Santiago Bel, y del secretario Marcelo Quiroga. Sostuvieron que la medida tiene una doble valoración para la Cámara, ya que, aparte de la gestión exitosa, significa un reconocimiento de los poderes Ejecutivo y legislativo, "quienes se comprometieron con el problema y cumplieron con lo prometido". Recordaron que desde años atrás, la CET viene gestionando ante el Ejecutivo y legisladores el abordaje y tratamiento del problema que sufrían los complejos termales, el cual afectaba seriamente su desenvolvimiento económico, obligándolos a acumular una deuda que les era cada vez más difícil de afrontar. Esta situación fue expuesta por los actores de esta actividad en el seno de la CET, y, en 2016, la entidad la presentó ante el gobernador Gustavo Bordet y el legislador Juan José Bahillo, quienes, junto a los legisladores provinciales, estudiaron "responsablemente la situación hasta llegar a la condonación de una deuda generada y acumulada en un marco de total injusticia".













Detalle





En el proyecto que ahora será girado al Poder Ejecutivo se determinó que la condonación de deuda operará sobre todos aquellos cánones liquidados y devengados por el uso y/o extracción de aguas termales provinciales a los sujetos imponibles, siempre que esa deuda fuera anterior a la vigencia de esta iniciativa. El proyecto tenía media sanción desde agosto de 2017.