Por la tarde se define si hay paro de colectivos en Paraná

Ante el reclamo de UTA por pagos adeudados por parte de Buses Paraná, se desarrolló este viernes una reunión en la sede de la secretaría de Trabajo entre representantes de la empresa, del municipio y la provincia.

El encuentro se llevó adelante en un clima de gran tensión, con fuertes reclamos de parte de los representantes gremiales. Sucede que los 14 millones que giraría la provincia no alcanzan para pagar los sueldos. Faltarían unos 6 millones más y los empresarios dicen que no los tienen. "Si hoy no pagan los sueldos, paramos", advirtieron los gremialistas.

Desde UTA advirtieron que habrá paro si no reciben una propuesta favorable para las 17 por parte de Buses Paraná. El encuentro entre el sindicato y las empresas en la Secretaría de Trabajo pasó a un cuarto intermedio hasta las 16.30.

La decisión se tomó independientemente de un comunicado emitido desde UTA en el cual confirmaban que se daba de baja la medida.