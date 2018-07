Por la niebla piden precaución en las rutas entrerrianas

Los automovilistas que salgan a las rutas entrerrianas deberán tener mucha precaución porque la visibilidad se reduce a unos 50 metros.





En la provincia las rutas son peligrosas con cualquier clima pero teniendo en cuenta que ahora se hace muy difícil observar los autos que van adelante y los que vienen de frente, solicitan tomar todas las medidas necesarias como por ejemplo algo tan básico como prender las luces.





El clima.





La temperatura mínima este domingo será de 12 grados y la máxima llegará hasta los 23° en la capital de Entre Ríos que amaneció con una densa neblina que hace difícil ver y respirar.





Ayer el meteorólogo Alpio Costa le dijo a LA NACION que "no es niebla de las más comunes" y agregó: "Son nieblas de advección, no de las que se generan por el enfriamiento en la noche. Por eso no se van a disipar hasta que se levante viento o llueva que, recién se espera para mañana a la tarde noche".





Su par del Servicio Meteorológico Nacional Ignacio López Amorín, explicó: "En el final del otoño es normal tener nieblas y neblinas. Se produce cuando una masa de aire más húmeda se desplaza hacia una masa de aire más seca y fría. Entonces, el aire condensa y forma nieblas y neblinas. En este caso, está descendiendo aire relativamente cálido y muy húmedo desde el Litoral hacia la Provincia de Buenos Aires".





Ambos especialistas coincidieron en que la niebla seguirá presente, al menos, hasta hoy al mediodía: "Esta situación va a persistir sobre todo en el este de la provincia y todas las zonas costeras por lo menos hasta el domingo, cuando hacia la tarde o noche esperamos una perturbación en los niveles medios de la atmósfera que ingrese desde el océano Pacífico, pase por la Cordillera e ingrese al país. Cuando eso ocurra, es probable que se produzcas lluvias y algunas tormentas".





López Amorín cerró: "El lunes un cambio de viento al sector sur con ráfagas, dejaría un marcado descenso de la temperatura. El martes estará el aire más seco y con temperaturas más bajas".