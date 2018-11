Por la creación de un juzgado en María Grande se cruzaron dos legisladores

El senador por Paraná, Raymundo Kisser, salió ayer a cuestionar el proyecto de creación de un juzgado multifueros en María Grande, que la semana pasada tuvo media sanción en la Cámara de Diputados.





"Realmente es un disparate. Es crear un Juzgado para unos pocos casos, con una estructuraenorme, costosa e innecesaria. Tiene más un 'tufillo' de solucionarle el problema a alguien, creándole un Juzgado, que proponerle una solución a la gente", opinó el senador de Cambiemos, anticipando su oposición en la Cámara alta.





Luego criticó: "A ese Juzgado solo podrán recurrir quienes viven en María Grande, ciudad que tiene menos casos, sin dudas, que otros lugares del Departamento, como puede ser Crespo o Viale. Además, en vez de generar una solución a quienes necesiten recurrir a la Justicia, se les está provocando un problema. No explica el Diputado Diego Lara, como autor de la iniciativa, cómo podrían recurrir a ese Juzgado los habitantes de Hernandarias, que están a 70 kilómetros de María Grande, el propio caso de Cerrito que está a unos 30 kilómetros, o Crespo que está a unos 80 kilómetros, y lo propio ocurre con Seguí, Viale, Tabossi, Hasenkamp, porque no hay medios de transporte, o por lo menos suficientes, para llegar desde Hernandarias (directamente no hay ninguno), Cerrito,Hasenkamp, Crespo, Seguí, Viale, Tabossi, y solo para mencionar estas localidades", agregó el oriundo de Hasenkamp.





Para el senador, el juzgado que se quiere crear "no le sirve a nadie. No fue consultado con la mayoría de los intendentes de ninguna de estas ciudades. Se rompe o desvirtúa totalmente el principio básico y elemental, que es la accesibilidad a la Justicia. A todas estas localidades siempre les será más conveniente trasladarse a Paraná, porque tienen transporte público y privado (servicio puerta a puerta) con muchas frecuencias diarias, y prácticamente ninguna con María Grande", apuntó.





El senador Kisser reiteró que no apoyará la creación del juzgado, pese a ser "un ferviente defensor de que se estudie la posibilidad de dividir el Departamento Paraná, por la enorme extensión y por la cantidad de habitantes que tiene".

La respuesta





La respuesta de Lara no se hizo esperar. El diputado justicialista dijo que lamenta las declaraciones de Kisser. "No leyó el proyecto o está intencionalmente desinformado", agregó acerca del dirigente radical oriundo de Hasenkamp.





"Sin ánimo de generar una polémica mediática, es mi deber responder algunas de estas cuestiones, porque no se ajustan a la verdad y dañan la posibilidad de descentralizar el servicio de Justicia, que es una medida en beneficio de muchos vecinos de Paraná Campaña", indicó Lara.





En ese sentido, remarcó algunas puntos de lo dicho por Kisser. "El senador califica a proyecto como un disparate. Creo que no es una expresión acertada para una medida que logró media sanción de acuerdo al sistema parlamentario de la provincia, con el apoyo de varios legisladores e incluso con el de algunos de la oposición. En todo caso disparates son varias de las denuncias judiciales a las que Kisser ya nos tiene acostumbrados, y que luego instala mediáticamente tratando de generar un manto de sospechas sobre el gobierno del cual es opositor", puntualizó el legislador justicialista.





"Kisser sostiene que se va a generar una estructura costosa, lo que me lleva a pensar que no leyó el proyecto, o que está intencionalmente desinformado, ya que la propuesta es no generar nuevos costos presupuestarios sino redireccionar recursos humanos, de cargos que están vacantes o juzgados que van a desaparecer (por el sistema Procesal Penal) y que tienen que ser redestinados a otros fueros, tal como lo explica el proyecto. Todo esto responde a la mezquindad política del senador, que es lo que pone de manifiesto en su comunicado", agregó Lara.





"Sería bueno que expliqué a que se refiere cuando habla de 'tufillo'. ¿Qué pretende decir Kisser cuando señala que el proyecto pretende " solucionarle el problema a alguien, creándole un juzgado? Esa afirmación es temeraria. ¿Desconoce el senador Kisser que cualquier designación de un magistrado, con la estabilidad en el cargo, tiene que pasar antes por un examen de oposición y antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, que envía una terna al Poder Ejecutivo para que formalice la propuesta, y luego contar con el acuerdo del Senado?".





Hay un párrafo donde Kisser sostiene que la ubicación del nuevo juzgado se eligió sin consultar a los intendentes de la zona. "Hay que señalar que las políticas legislativas para mejorar el servicio de Justicia no se basan en consultas a los responsables políticos del territorio, sino que su razón de ser obedece criterios técnicos, que son los que planteamos en el proyecto. Existe un informe del Superior Tribunal de Justicia, que también parece desconocer, donde se explica por qué la ubicación estratégica basada en la cantidad de causas del departamento y las localidades donde se originan.





Igualmente hubo una discusión parlamentaria y también se lo convocó al secretario de Justicia de la provincia, quien conoce el mapa territorial de los juzgados y la necesidad de creación en determinados lugares. En ambos casos hubo un aval a la localización propuesta", indicó el autor del proyecto.





Finalmente el diputado consideró que Kisser actúa de manera contradictoria. "El senador dice que apoya la accesibilidad a la Justicia, pero actúa de manera contradictoria. El está en contra de este proyecto porque pretende que se siga concentrando el servicio de justicia en Paraná; o en Crespo, tal como lo propone un proyecto del diputado Esteban Vittor, aunque en ese caso, lejos de desconcentrar el servicio de Justicia, se lo concentraría más. Por supuesto que no está en duda que individualmente Crespo pueda ser la ciudad con más causas de Paraná Campaña. Pero los habitantes de Crespo van a poder seguir litigando en Paraná, que les queda más cerca. Evidentemente Kisser tampoco leyó la parte del proyecto que dice que la competencia territorial la tiene en todo el departamento el Juzgado multifueros pero también la mantienen los juzgados de Paraná. Siempre está la opción del justiciable de acuerdo al lugar donde habite y le quede más cerca", explicó Lara. Y agregó: "A sus vecinos de Hasenkamp, o a la gente de Viale, de María Grande, de Cerrito un juzgado en Crespo les queda más incómodo que llegar hasta Paraná. Otro contrasentido es decir que está a favor de la división del departamento por su gran extensión territorial, pero oponerse a descentralizar el servicio de Justicia",