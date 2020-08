Por el aumento de casos en Paraná evalúan nuevas medidas

“Se evalúan definiciones sobre la situación sanitaria del área metropolitana (Gran Paraná) para tomar medidas al respecto sobre la transmisión del virus que se está dando, y en relación a la características de los casos reportados en los últimos días, y cómo se ha visto afectada Paraná”, señaló sobre la situación sanitaria de Entre Ríos y de la capital provincial, respecto de la pandemia del Coronavirus Covid-19, la secretaria de Salud Carina Reh. Lo hizo al brindar el informe periódico sobre la enfermedad.

Reh reiteró el informe epidemiológico del día de la fecha, en el que se reportan 63 nuevos casos confirmados de Coronavirus, de los cuales 54 fueron detectados en departamento Paraná. Los otros pertenecen a los departamentos Gualeguaychú, Concordia, Diamante y Federación.

Ya son 1.032 los casos confirmados en Entre Ríos.

UNO retransmitió EN VIVO

Embed

La tasa de duplicación de casos se ubica en 25 días. Los pacientes en unidades críticas con asistencia respiratoria mecánica son siete, dos en el hospital San Martín, cuatro en el De la Baxada, ambos en Paraná, y uno en el hospital Masvernat, de Concordia. En lo que va de la pandemia fueron 23 los pacientes que requirieron respirador.

En cuanto a la ocupación de camas UTI, 53 están ocupadas en el subsector público con 62 disponibles; y 61 ocupadas en subsector privado. De todas éstas solo siete están ocupadas con pacientes Covid-19 positivos.

Aclaraciones sobre hisopados

Sobre quiénes deben realizarse el hisopado, Reh indicó que el COES viene trabajando en la nueva definición de casos sospechosos para definir si se realizan las pruebas de PCR (hisopado) a contactos estrechos en zonas de transmisión comunitaria sostenida. La incorporación de esta medida se dará en función de la situación epidemiológica de cada localidad y según la capacidad de respuestas de laboratorio que se tenga para realizar los exámenes, evaluando si corresponde -o no- hacer el hisopado.

Diario UNO de Entre Ríos ⚠️ Este viernes Entre Ríos suma 63 nuevos casos de Coronavirus, con Paraná a la cabeza en cantidad de positivos ⚠️... Posted by Diario UNO de Entre Ríos on Friday, August 7, 2020

Cambio de fase en Paraná

En cuanto al posible cambio de fase en Paraná debido a la cantidad de casos detectados, Reh explicó que “volver para atrás en la fase tiene que ver con la decisión administrativa de las autoridades en cuanto a si se define la continuidad -o no- de algunas actividades ya habilitadas”. En ese sentido aclaró que no solo se tiene en cuenta el número de casos para tomar decisiones sanitarias o económicas. “Es necesario considerar las características de los casos, cantidad de nexos, el grupo etario de la transmisibilidad, la comorbilidad, las características sociales y culturales de cada localidad, entre otros parámetros. La decisión no pasa solamente por la autoridad sanitaria o municipal, sino por una decisión conjunta con las autoridades provinciales para generar tranquilidad y certeza a los ciudadanos”

Aislamiento

Según Reh, en Paraná el COES evalúa la disponibilidad de camas y la incorporación de nuevas unidades de aislamiento para pacientes en cuidados mínimos, rediseñando estrategias y logística para el aislamiento e internación de cada uno de los pacientes, ya que no todos tienen las mismas características. “Hay distintas instancias en los efectores de primero y segundo nivel y cinco centros de referencia, tres unidades de cuidados mínimos de aislamiento y están también los hospitales. Quienes ocupan mayor número de camas actualmente, son los pacientes sospechosos aislados para su estudio”, graficó.

“El COES evalúa las medidas a tomar en cuanto a la situación sanitaria de Paraná. Se evalúan definiciones sobre la situación sanitaria del área metropolitana (Gran Paraná) para tomar medidas al respecto sobre la transmisión del virus que se está dando, y en relación a la características de los casos reportados en los últimos días, y cómo se ha visto afectada Paraná”

“El COES evalúa las medidas a tomar en cuanto a la situación sanitaria de Paraná. Se evalúan definiciones sobre la situación sanitaria del área metropolitana (Gran Paraná) para tomar medidas al respecto sobre la transmisión del virus que se está dando, y en relación a la características de los casos reportados en los últimos días, y cómo se ha visto afectada Paraná”