Por ahora, de 102 procesados de bandas narco solo tres fueron absueltos

En la Justicia Federal hay diferencias, no todos piensan o evalúan igual los elementos de una causa. Sin embargo, se observa que con el paso de los años hay criterios que se van unificando en las distintas instancias respecto del valor de una determinada prueba, o las posibilidades de fuga de un imputado, por ejemplo. En este sentido, el conteo realizado por UNO sobre las investigaciones a organizaciones de narcotráfico en Paraná, indica que cuando una persona llega a una indagatoria al Juzgado Federal, a cargo de Leandro Ríos, las probabilidades de terminar, un par de años después, con una condena en el Tribunal Oral Federal, son altísimas.

Aunque las estadísticas pueden terminar en la basura al tratar un caso particular, también marcan una probabilidad en la previa a una instancia tan importante en lo institucional, como será mañana la declaración indagatoria del intendente Sergio Varisco y otros funcionarios, en el marco de una causa por comercialización de cocaína desarrollada por la banda liderada desde la cárcel por Daniel Tavi Celis. Y estas cifras señalan que no se trata de una mera citación ante un rumor o una evidencia sin sustento para ver qué tiene para decir al respecto el intendente.

Desde fines de 2015, hubo siete investigaciones a bandas narco, de nivel medio o alto, que desarrollaban el comercio de drogas en Paraná y otras localidades de la provincia. Se trata de las conocidas con los nombres Gordo Nico, Viggiano-Ceola, Bernal, Caudana, Celis, Cabeza de Fierro y Morrón.

En total, tuvieron a 102 imputados, de los cuales 29 llegaron a juicio y solo tres terminaron absueltos. El resto, siguen todos procesados a la espera de debate, pero no han sido desvinculados de las causas.

Es decir que de las personas que llegaron a la instancia del debate oral y público (siempre hablando de imputados en dichas organizaciones), el 89% salió con una condena de prisión por infracción a la Ley 23.737.

A su vez, los procesamientos han ido quedando firmes ya que los recursos de apelación presentados ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná (Daniel Alonso, Cinthia Gómez y Mateo Busaniche), fueron rechazados. En sus fallos los jueces van sentando posiciones respecto a las pruebas analizadas, a las posibles responsabilidades de cada imputado y a la magnitud del delito investigado, en camino a una posible condena en el juicio.

Un punto controversial es acerca de la libertad de un procesado desde la imputación hasta el juicio. La mayoría llega al debate preso, o con arresto domiciliario, sobre todo en los casos de mujeres con hijos menores a su cargo. Y al respecto es unánime la queja de los abogados defensores que litigan en la Justicia Federal, quienes consideran que la prisión preventiva se ha convertido en la regla, cuando debería ser la excepción. Esta medida cautelar para proteger la investigación (del entorpecimiento o fuga del sospechoso), es generalmente confirmada por la Cámara.





Las siete causas y la octava

En la causa del Nicolás Castrogiovanni, fueron juzgadas 14 personas, de las cuales tres terminaron absueltas. Claudia Bernal, líder del clan familiar de Villa Mabel, fue condenada junto a otros cuatro acusados al aceptar penas por lavado de activos provenientes del narcotráfico en un abreviado. Este año llegó a juicio la banda de Germán Morrón Herlein, por montar una organización para la distribución y venta de drogas. Fueron 12 procesados, de los cuales 10 acordaron penas en un abreviado y otros dos quieren defenderse en un debate.

Luego están los gruesos expedientes que esperan su turno en el Tribunal Oral Federal.

Los 22 procesados en la organización de Gonzalo Caudana como proveedor de cocaína a distintas bandas de Entre Ríos.

Los 12 acusados de integrar la estructura montada por Horacio Cachete Viggiano y Hugo Ceola para el tráfico de marihuana (presuntamente bajo la sombra de Gustavo Petaco Barrientos).

En la banda de Fabián González, más conocido como Cabeza de Fierro, fueron 15 los procesados. Las apelaciones fueron rechazadas, esperan ser llamados a juicio y algunos no descartan acordar penas con la Fiscalía.

Por último, ya fue enviado al Tribunal Oral Federal el expediente de la causa que el año pasado desbarató la organización de los hermanos Daniel y Miguel Celis, en la que ya aparecían mencionados Varisco, el concejal Pablo Hernández y la secretaria de Seguridad, Griselda Bordeira, quienes fueron citados a declarar como testigos. En un operativo interceptaron el transbordo de 317 kilos de marihuana de una avioneta en un campo de Colonia Avellaneda. En el procesamiento a 22 personas no se salvó ni la curandera que aconsejó espiritualmente al dueño del campo a concretar la operación.

En esta nueva causa por tráfico de cocaína hay 11 imputados, entre ellos los funcionarios municipales, así como Celis, su exesposa Luciana Lemos y otros allegados que conformaron la nueva estructura narco.

Luego de las indagatorias de mañana y el miércoles, el juez Ríos tendrá 10 días para resolver el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los acusados. La próxima semana, entonces, se sabrá si los 102 pasarán a ser 113, o menos.





Varisco se ajusta a derecho y va a declarar





Ante comentarios que recorrieron este fin de semana distintos ámbitos acerca de que el intendente Sergio Varisco no se iba a presentar a la indagatoria, se informó que el mandatario municipal siempre estuvo a derecho y a disposición de la Justicia cuando fue requerido, y que mañana no será la excepción. Desde el entorno de Varisco afirmaron que el intendente sostiene su posición de dejar que la Justicia actúe en forma tranquila y transparente y que no tiene nada que ocultar.