Ponen reparos al proyecto que restringe la circulación en caminos rurales

El proyecto del diputado de Cambiemos Joaquín Lamadrid sigue generando diferentes repercusiones no solo en el ámbito político, sino también entre sectores ligados al campo. A mediados de abril el legislador por Concordia y actual senador por el mismo Departamento presentó un proyecto de ley que en su artículo 4 establece lo siguiente: "Se prohíbe la circulación de todo tipo de vehículo y el arreo de ganado vacuno por los caminos rurales de Entre Ríos sobre los que estuviere lloviendo o hubiere llovido. La prohibición se mantendrá hasta tanto dichos caminos se encuentren en condiciones de ser transitados sin que su estado se vea perjudicado".

En la misma iniciativa, el legislador explicita que solo determinados transportes estarán exceptuados del alcance de la medida: el transporte de la producción láctea, el transporte escolar, las ambulancias, los vehículos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, de los bomberos y de Defensa Civil, entre otros.

Según la misma normativa, el incumplimiento del artículo 4 hará pasible a los infractores de las siguientes sanciones: "De 300 a 2.000 litros de gasoil al arriero o al conductor; de 500 a 5.000 litros de gasoil al titular de las marcas de hacienda, al titular del vehículo transitando en infracción y de 500 a 5.000 litros de gasoil al titular del establecimiento rural, cantera, centro de acopio, desde o hacia el cual el vehículo en infracción se dirigía".

Uno de los actores sociales que brindó su opinión sobre el tema fue el vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía. "Es una preocupación porque indefectiblemente hay cosas que prohibir, como un arreo. Pero cuando tenés contingencias climáticas, cuando tenés inundaciones, cuando tenés grandes preocupaciones, la verdad es que la gente tiene que seguir moviéndose. Hay cuestiones que son más que justificadas cuando uno se mueve en los caminos rurales. Nadie rompe el asfalto de enfrente de su casa por gusto, lo mismo pasa con el productor agropecuario. Porque es el camino que necesita indefectiblemente todos los días para salir de su chacra", analizó en declaraciones al programa Ahí Vamos que se emite por la 97.1 La Red Paraná.

Aunque si bien dijo no haber leído el proyecto en su totalidad, el dirigente agropecuario puso algunos reparos al alcance que puede tener la iniciativa. "Si es prohibir por prohibir o para tratar de mejorar algo, evidentemente lo único que vamos a hacer es multas o recaudación, y no vamos a mejorar nada, porque la gente tiene que seguir moviéndose, trabajando, hay que llevar alimentos" y siguió fundamentando su postura: "Cuando pasan uno o dos días no pasa nada. Pero en relación a lo que está pasando hoy en Chaco, donde se suman 30 días de lluvias y las familias, los animales, necesitan moverse como sea para llegar a los centros de población. Los que vivimos en el campo tratamos de ser lo más precavidos, porque al otro día cuando se seca el camino también tenemos que salir a hacer cosas".

El integrante de la Mesa de la Enlace provincial describió de esa manera la dificultad que representa para el hombre y la mujer de campo cuando se presentan adversas condiciones climáticas, a lo que se le debe sumar que en algunas localidades "ni siquiera se tiene señal de telefonía móvil".

"No voy a emitir un juicio de valor, porque cada uno lo sabe perfectamente que hay un desconocimiento. No se han mantenido los caminos de la producción, que en su momento hizo el exgobernador Jorge Busti: el que va desde Aranguren a Tres Esquinas, el de General Ramírez a Isletas y el que va desde Viale a Crucesitas Séptima".