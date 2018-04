Polémica en Rosario del Tala por el traslado de un paciente fallecido

Un hecho confuso se generó este fin de semana en la localidad de Rosario del Tala, cuando un vecino denunció en las redes sociales que "desde hace un tiempo hasta hoy la Municipalidad va a la morgue a buscar a la gente que no puede pagar un traslado en el camión que anda juntando el reciclado por la ciudad", y acusó de "lamentable" la situación, aduciendo que "tienen otras alternativas".

En este marco, otro de los habitantes del lugar profundizó la crítica hacia la comuna y aseguró: "Ayer tuvimos la triste noticia de que falleció uno de los pacientes más viejitos del Hospital Neuropsiquiátrico Luis Ellerman. Lamentablemente, y a pesar de las gestiones hechas, el servicio del municipio para personas sin recursos solo funciona de lunes a viernes. Así que a los pobres no les queda ni la dignidad de la muerte. Una tristeza que se suma a la primera, y a esperar que se haga efectivo el traslado en el camión de residuos plásticos y el entierro".

En respuesta, el titular de Desarrollo Social de Rosario de Tala, Carlos Fernando Albornoz, desmintió las acusaciones y afirmó a UNO: "Siempre que un vecino sin recursos fallece, sea sábado, domingo o día inhábil, referentes de este Municipio hemos estado, y muchas veces solos, despidiendo con dignidad sus restos mortales. Jamás se ha obviado esta responsabilidad. En este caso, con la trabajadora social de ese Hospital se acordó que el lunes se realizaría la sepultura de la persona fallecida, de apellido López, y se resguardara el cuerpo en la única morgue local que está en el hospital San Roque, ya que si bien el Municipio puso a disposición una sala de velatorios propia, no se hizo velorio porque el señor fallecido no tenía familiares".

Albornoz indicó que ayer por la mañana autoridades del hospital Ellerman "solicitaron realizar lo que se había acordado, por tal motivo en menos de una hora se hizo el traslado y se llevó a la Capilla Municipal el cuerpo del señor López para despedirlo como merece".

En este marco, aclaró que al no poder utilizar la ambulancia del hospital San Roque porque no se autorizó el trámite, para poder transportarlo al cementerio se utilizó un "camioncito" con el que cuentan, pero desmintió que sea usado habitualmente para trasladar residuos: "Lo llevamos solo las tres cuadras que distaban del cementerio. Nadie fue a buscar los papeles de defunción y ni a despedir sus restos, más que una mujer que se encontró con el hecho en el cementerio y rezó un Padrenuestro, un Avemaría, y compró de su bolsillo dos flores para dejarle al pobre hombre; pero no fue ningún enfermero ni nadie del hospital Ellerman, donde estuvo tantos años", reclamó. A su vez mencionó que se explicó incluso la situación a la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Velázquez: "Ella entendió", aseveró el funcionario, quien calificó de "malintencionados" los comentarios y acusó a un empleado del hospital Ellerman de "intentar utilizar una muerte, que ni siquiera siente, ya que no fue capaz de acompañar en su humilde velorio".

"Sí le pedimos a quien corresponda que se haga en Tala una morgue en condiciones, porque solo tenemos una pieza que es un desastre, que cuenta únicamente con dos ventiluces", concluyó.