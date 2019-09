La denuncia radicada por una mujer en la Justicia de Gualeguaychú, en la que da cuenta del abuso cometido a un hombre con discapacidad durante una peña, generó un álgida polémica familiar en esa ciudad.

El hombre en cuestión tiene 50 años tiene una discapacidad mental y es muy conocido y querido en la ciudad, por lo que los vecinos de Gualeguaychú están indignados.

El hecho se conoció cuando un VIDEO comenzó a circular y a viralizarse. En las imágenes se puede observar cuando los presentes instan a desnudarse y a masturbarse a la persona con problemas mentales, al que grabaron con un teléfono móvil.

Yolanda Peralta Queirós, prima de la víctima, fue quien presentó una denuncia en sede judicial. Allí dio los nombres de los abogados que participaron en la “broma” .

Tras la denuncia, la mujer se defendió en las redes sociales de los ataques e insultos recibidos provenientes, en algunos casos, de la propia familia del discapacitado.

"Por qué la gente miente tanto? escuchando Radio Máxima hoy de mañana escucho que el señor Marcelo Bauza dijo que yo le mostré el video a Carlitos.. Perdón? como voy hacer eso , Por Dios dónde le dijeron eso.... si él llora porque en su mente registra que lo que hizo no estaba bien, qué pasa con mi hermana que hasta el lunes era la mujer ideal y ahora me llama para decirme que soy degenerada atorranta. Se mete hasta con personas que no están en este mundo, mi sobrina me manda audios insultándome. Todo por pedir Respeto y Justicia para Carlitos. Seguiré siendo eso y mucho más... Justicia Justicia por el honor de Carlitos ... y que paguen los que hicieron semejante aberración. Denuncia en la Justicia, "señores"!, aseguró en su cuenta de Facebook en la que también señaló que no es la primera vez que cometen ese tipo de abusos con su primo.

"Lo usan para boludearlo" y divertirse, aseguró y pidió a la ciudadanía acompañarla en la marcha de repudio y pedido de Justicia "por el honor de Carlitos".

