"Podés cambiar cómo te contás tu propia historia"

Gabriela Cusanelli descubrió el coaching mientras conducía un programa de radio y a su vez atravesaba una situación emocionalmente complicada por dos duelos. De ahí en más y tras la formación en dicho método, que significó un punto de inflexión en su vida, lo asumió como su nueva profesión. “Todos los días puedo elegir una manera diferente de verme, ser y estar en el mundo”, aporta como definición aplicable a cualquier circunstancia.

El deber ser

—¿Dónde naciste?

—En Paraná, en barrio Parque, calle Roca, y al año y medio nos fuimos a vivir a calle Monte Caseros, entre Gualeguaychú y Alem, de cuando recuerdo los helados de Dacol y los paseos a la plaza (1 de Mayo).

—¿Otros lugares de referencia?

—La casa de mis abuelos y la plaza Sáenz Peña, donde andaba con patines.

—¿A qué más jugabas?

—Al elástico y la cachada; el carnaval y las bombuchas eran sagradas. Doña Blanca no nos dejaba pasar en bicicleta por su casa y nos arrojaba agua.

—¿Qué actividad desarrollaban tus padres?

—Mi papá era técnico electromecánico, trabajó en el Túnel y fue un buscavidas, ya que también trabajaba en el taller de un amigo, y a la siesta vendía cursos de Inglés. Con mi hermana salíamos con ellos en su Renault 12, sentadas en el asiento de atrás, haciendo la tarea o durmiendo la siesta. Mi mamá era maestra especial, trabajó en el Hospital de Niños e iba al domicilio de los chiquitos convalecientes. Había chicos cuyas familias no estaban acá, entonces los traía a casa los fines de semana y se integraban.

—¿Sentías una vocación?

—Me gustaba el turismo y viajar, entonces quería ser azafata; cuando crecí pensé en licenciatura en Turismo Internacional pero no quería irme de acá. Me casé muy joven, comencé tecnicatura en Marketing, dejé, comencé Derecho, dejé, me dediqué a ser mamá, generé emprendimientos y a los 42 años encontré lo mío, el coaching. También desfilé desde muy chica, hacía promociones, organizábamos eventos y seleccionaba personal para la secretaría de Turismo municipal, y para Telecom, durante la Convención Constituyente, que fue cuando nació Queen Promociones. Con el papá de mis hijos tuvimos Mastodonte desde 2006 a 2011, enormemente gratificante pero muy cansador.

—¿Qué materias te gustaban?

—Las que tenían que ver con lo social, Psicología y Literatura.

—¿Leías?

—Mi abuela me hizo tomar amor por la lectura y todas las noches nos leía un libro. Recuerdo Mujercitas y Ani, que conservo.

—¿Alguno influyente?

—Anne of Green Gables, la historia de una nena que con todo en contra, logra salir adelante y cumple sus sueños.

—¿En otras etapas?

—Leí a Víctor Sueiro por su obra sobre los ángeles y comencé a desarrollar lo espiritual.

—¿Por qué estudiaste Derecho?

—Serás lo que debas ser o serás abogado (risas); por mi grupo de amigas. Hice dos años, no me gustó, comencé a trabajar como azafata y luego como secretaria de Jorge Bassa. Me casé, comencé a estudiar Marketing cuando mi hijo mayor tenía 10 meses pero tuve que dejar por su enfermedad y nuestra situación económica.

Autoestima y diálogo interno

—¿En qué radicó la importancia de encontrarte con el coaching?

—A la par de Mastodonte hacía producción de giras de teatro y espectáculos, con lo cual trabajé con grandes artistas y viajaba mucho, cambiaron las circunstancias y para hacerle la gamba a un amigo comencé a conducir un programa de radio y estuve seis años. En 2015 estuvo en un programa Estefanía Gelroth, quien es coach ontológica, y cuando contó de qué se trataba me di cuenta de que era lo que buscaba. Venía de un divorcio y hacía poco que había fallecido mi papá, así que estaba complicada emocionalmente. En 2016 comencé a estudiar en Santa Fe y fueron los dos años mejores invertidos de mi vida. Fue un antes y un después.

—¿Fue un auxilio por tu situación emocional?

—No pensaba trabajar en esto sino que era una herramienta que necesitaba para mí. Pero como mezclaba la organización, el servicio, el estar con otros… era lo que había hecho antes y empecé.

—¿Qué te resultó efectivo?

—Somos seres conversacionales y construimos nuestra historia e identidad a través de conversaciones, interpretaciones y juicios. Cuando podés cambiar el observador que sos y la manera en que te contás la historia que vivís, tu historia cambia. Podés dejar de ser víctima, preguntarte qué hacer para que sea diferente, y así aparecen posibilidades y potencialidades.

—¿Vivías aquellos duelos como “víctima”?

—Me permitió construir una autoestima que no tenía, reconstruí mi identidad y comencé a trabajar la aceptación, en cuanto a aceptar a los demás como legítimos otros, diferentes, ni mejores ni peores que vos, con lo cual respetás y te hacés respetar.

—¿La falta de autoestima era circunstancial por las pérdidas o un déficit de siempre, considerando que profesionalmente te habías desarrollado bien?

—Hay que diferenciar entre la seguridad que se tiene en un aspecto y otra cosa es la imagen sobre uno mismo, que se construye con las propias conversaciones y los juicios que hacen otros. Ésta era la parte que me habían minado mucho y era muy emocionalmente dependiente.

—¿No eras consciente?

—No hay peor ciego que el que no quiere ver, hasta que decidí trabajar con el coaching y la conformación del ser.

El primer paso y el elegir cada día

—¿Una clave del método que fue determinante para “reconstruirte”?

—Poder entender que no era de una manera determinada sino que “estaba siendo” y que todos los días podía elegir una manera diferente de verme, ser y estar en el mundo. Lo cual te permite relativizar lo que te dijeron que sos. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión en algún momento de la vida. Pude correrme de los modelos mentales, mandatos familiares, culturales y sociales, y creencias limitantes, y poder elegir.

—¿Qué era lo más arraigado subconscientemente?

—Sigo trabajando todos los días (risas) porque el cerebro siempre tiende a llevarte al “deber ser”. Traía el mandato de que “el matrimonio era para siempre” y que “la buena madre es la que está en la casa y pendiente de sus hijos”. Pude desarticular historias que ocasionaban sufrimiento; fue muy potenciador comenzar a entender cómo las emociones te disponen o no para hacer las cosas. Y que a las emociones las tengo que tener yo, no que me tengan a mí. Es lo que más me gusta trabajar con las personas y organizaciones.

—¿Qué dudas se te generaban?

—Cuando comenzás a cambiar y el contexto sigue siendo igual, aparecen los reproches y las preguntás de “qué te pasó”. Así que comencé a retirarme de ciertos ambientes, amistades y relaciones, porque vi al ser más profundamente. Y encontrás nuevos espacios. Lo que más miedo me daba era si podía hacerlo sola pero lo bueno es que al mirar hacia atrás te das cuenta de que estás muy lejos de donde comenzaste. El primer paso es el que más cuesta y hay que “ser valiente 20 segundos”.

—¿Cómo se define, independientemente del ámbito de su aplicación? ¿Qué es lo esencial?

—Es un facilitador de procesos. El coach permite lograr lo que solo no podés, genera los contextos para que las cosas pasen y nos entrenan mucho para escuchar lo que no se dice en lo que se dice. Por ser seres conversacionales y establecer vínculos, el coach ontológico puede tener injerencia en cualquier ámbito donde haya interrelación con otro, tal como lo deportivo, las artes, lo empresarial, espiritual… Lo que se modela es el ser que está haciendo, sintiendo o desarrollando. Hay maneras diferentes de encararlo si entrenás a un líder, para gestionar procesos en una organización o empresa, o de un grupo humano formar un equipo.

—¿Cómo analizaste tu trabajo anterior al tener esta mirada?

—(risas) Hubiera planificado mejor algunas cosas pero no cambiaría nada de lo vivido porque llegué a ser quien soy por eso. Sin haber sabido sobre las herramientas del coaching, las aplicaba por sentido común. Como empresaria, siempre valoré mucho al ser humano y los vínculos, y en todos los equipos que seleccioné y entrené, la persona tenía mucha importancia. Hoy tengo otras herramientas.

—¿Qué instructor o autor te resultó valioso?

—Tengo la suerte de tener dos maestras fabulosas: Ana María Rossi y Liliana Fernández Mateo, directoras de Ecid, la escuela donde me formé y que traje a Paraná junto con Analía Varela. Son dos seres humanos maravillosos. En cuanto a las giras de teatro y producción, Ricardo Astrada me enseñó mucho, al igual que Raúl Caminos, representante de Argentores.

—¿Un “gurú” que sigas?

—Admiro a Elena Espinal, argentina que vive en México y trabaja en coaching organizacional; Rafael Echeverría y Julio Olalla.

—¿Los otros saberes que explorás tienen puntos de contacto?

—Sí, el de una mirada integral del ser y para facilitar procesos. Quería estudiar y había consultado, con hipnosis regresiva, la terapia de vidas pasadas. Me fui a Salta a hacer la formación en 2018 y la considero una herramienta de sanación muy profunda, porque sacás de raíz los traumas emocionales. Al salir de ese estado de consciencia ampliada, en lo diario se ven resultados diferentes y los síntomas tales como ataques de pánico, miedos y fobias, ya no están. Estoy estudiando decodificación biológica emocional y técnicas de liberación emocional.

Liderazgo, comunicación y emociones

—¿Cuáles son los defectos más habituales en los liderazgos y organizaciones?

—La falta de comunicación productiva o inexistencia de procesos para que llegue de manera clara, la inexistencia de roles y funciones claras; si pasó algo, quién responderá; falta de liderazgo en la persona que tiene dicho rol y falta de claridad en los objetivos y valores de la empresa. A veces tiene que ver el tipo de clima laboral de la empresa, que no sólo implica buena luz, ventilación natural y sillas cómodas, sino los modos de trato. Cada empresa y organización tiene una cultura interna que determina un modo de trato y muchas otras cosas. Algunas tienen establecido el mal trato como normal y si la mayoría son hombres y algunas mujeres, aparecen faltas de respeto.

—¿Y los liderazgos más nocivos y difíciles de reconvertir?

—Los líderes negativos son personas que en su modo de trato, comunicación o hacer no ponen el foco en darse cuenta que la otra persona no es una máquina ni un recurso humano, sino un humano que tiene recursos, emociones y un contexto. Es quien en vez de unir o potenciar, tiende a generar división para asegurar la lealtad. Es altamente tóxico para la organización.

—¿Considerar las emociones, en algún punto, no puede atentar contra el rendimiento?

—Al contrario, trabajar desde la inteligencia emocional, o sea aplicar el liderazgo de las emociones, puede generar muchísima más potencialidad. El modelo de empresa que aparece es el que en vez de tener un capataz o jefe, tiene un líder, un gerente coach, quien trabaja en el habla, la escucha, el manejo de las emociones y generar un contexto donde el empleado se sienta bien y parte, y desarrollé otro sentido de pertenencia. Los equipos donde la emocionalidad se lidera, son más efectivos y aparecen resultados que antes no estaban.

—¿Si alguien está coacheado y se nota, quiere decir que el coach trabajó mal?

—No. Cuando estás coacheado, término que aparece mucho en los políticos, lo que se nota es que es una persona que elige las palabras, mide lo que dice y cómo lo dice, el discurso tiene palabras específicas y no deja lugar a dudas o dobles interpretaciones, tiene una corporalidad, una manera de expresarse y una voz con un tono, timbre y velocidad pensada. Te das cuenta de que está preparado, lo cual, a mi criterio, es una ventaja y lo posiciona en un nivel diferente. En el mundo del espectáculo o del deporte, hay que diferenciar a la persona del personaje.

—¿En el caso de los políticos no potencia la inautenticidad?

—No trabajo en el ámbito político, pero en este caso tiene más que ver con enfocar al personaje que mostramos y lo que la gente necesita ver. Sobre esa base se trabaja el discurso, la corporalidad y las actitudes, potenciando las fortalezas y tratando de convertir sus debilidades en fortalezas.

—¿Tenés alguna página en Internet?

—www.upgradeconsultora.com.ar

El aislamiento, la pandemia y las emociones

—¿Qué consideraciones hacés ante la incertidumbre por el futuro provocada por el aislamiento y la pandemia?

—No soy quién para dar consejos, pero desde mi lugar de coach y frente a los trastornos de ansiedad, fobias y ataques de pánico que aparecen, y cuando lo único que se tiene es el hoy, hay que ver qué es lo que se puede manejar de lo que está pasando. ¿Podés manejar el contexto o hacer desaparecer el virus? No, pero podés manejar lo que sentís respecto a eso. La única persona y contexto que se puede cambiar es el propio, “liderando” quien se es frente a las cosas que no son las deseadas. Lo que puedo controlar es tratar de equilibrar mis emociones y tomar todos los recaudos sanitarios que pueda. En un cuerpo emocionalmente equilibrado, la enfermedad no entra.

—¿Cómo influye la informatización total de los procesos y ahora la tendencia creciente al teletrabajo?

—Lo nuevo es la virtualidad, porque la tecnología siempre existió. Por el actual contexto hoy trabajo más desde casa aunque el vínculo sigue estando desde otro lugar. Perdimos lo físico pero lo relacionado con la productividad de la persona puede seguir estando igual. La sistematización de los procesos acelera los tiempos pero la intervención humana siempre estará.

De cómo transformar a los grupos humanos en equipos

“Todos los equipos son grupos pero no todos los grupos son equipos”, diferencia Cusanelli, quien define las claves para una transformación, al igual que pone el acento en la comunicación y la coordinación de acciones como factores claves para la efectividad.

—¿Cuándo un grupo se convierte en equipo?

—Uno supone que hay un equipo cuando hay un grupo de individualidades trabajando juntas pero no es así. Todos los equipos son grupos pero no todos los grupos son equipos. Si no aparece la coordinación de acciones, alguien que lidere, objetivos, función, tiempos, plan de acción y valores claros, por más descollante que cada uno sea, no se convertirá jamás en un equipo. Pueden trabajar juntas pero gastarán mucha más energía.

—¿Cuál es el factor más potenciador de la sinergia?

—La comunicación y la coordinación de acciones determinan la alta efectividad de un equipo.

—¿Lo más irracional o ilógico que has observado?

—(Risas) Eximime de dar nombres. He visto grupos humanos que tenían, más allá de que las condiciones laborales no eran las más óptimas, más puesta la camiseta que el dueño de la empresa, y que generaban un contexto humano que no era el del equipo directivo. Me preguntaba ¿cómo pudieron llegar hasta ahí?

—¿En estos casos no existe el riesgo de que cuando se reconvierte la organización, implosione?

—Siempre que hacés una intervención, indefectiblemente, se mueven energías, emociones y aparecen resistencias, hasta que se entiende para qué se pide algo. Pero si no te aggiornás, corrés el riesgo de quedar fuera de la competencia.