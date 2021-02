El interventor económico del Edos, Luis Mosna indicó que el incremento que debería tener la reciente facturación que llegó a los domicilios es sobre los valores antes mencionados, aunque “hay que tener en cuenta si hubo excedentes en el consumo, teniendo en cuenta las altas temperaturas”. En algunos de los casos denunciados recientemente los valores tienen porcentajes mayores, por ejemplo de 500 pesos aproximados, la boleta llegó con importes de 6.500 pesos. “En el caso de que fueran otros valores, podría ser un error de facturación”, aclaró.

Respecto al consumo por vivienda el contador expresó: “Según la superficie que tenga se asigna una cantidad de metros cúbicos de consumo, hasta ese importe será igual. Si yo consumía 5 litros y consumí 10, seguramente voy a seguir pagando lo mismo porque no tendría excedente en mi base. Ahora, si yo tengo un excedente del total de consumo, que en mi casa son 40 metros cúbicos, a partir de ese momento sí pagaría excedente. No será el doble, sino lo que excede a partir del techo de mi base”.

Mosna también fue categórico en cuanto a los frentistas que no cuentan con los medidores. “Existe un recargo del 100% del valor base de la factura para aquellos contribuyentes que no tienen medidor. A partir de ahí, la persona que instala medidor por norma pasa a pagar la mitad porque deja de abonar ese recargo. A su vez, hay una ordenanza de hace unos 15 años, que si instala el medidor pagarían la mitad como base, con respecto al que no tiene medidor. También tendrían un descuento por tener medidor, que es del 20%. Esto dependerá siempre y cuando no tenga excedentes de consumo”, sostuvo.

En esta época del año el mal consumo del recurso es una constante y un motivo de quejas permanentes, por lo cual a muchas familias no le llega el servicio de manera correcta. “Se ve el mal uso que hace gran parte de la sociedad, que lleva a que muchos lugares no reciban agua. No es que no se produzca en cantidades suficientes, sino que existen personas que en pleno verano están regando durante la siesta, lavan autos, limpian las piletas de manera repetida. En un momento el recargo era del 10%, pero como era muy insignificante la diferencia, muchos no se preocupaban, preferían seguir derrochando y por eso decidimos que sea un recargo doloroso para aquellas personas que no tienen medidor, cosa de que traten de instalar el medidor”, afirmó.

Por otra parte, desde el EDOS remarcaron que ante la dificultad económica de llevar a cabo la instalación del medidor, existe un plan de ayuda. “Nosotros lo instalamos de oficio y después hacemos un plan de pago para que lo vaya cancelando. Es una posibilidad para regularizar el servicio”, detalló.

También detallaron que una de las dificultades que aparece en el área es que de las 46.000 cuentas activas, existe un 40% de los contribuyentes que no abona el servicio. “Está muy sectorizado, si se hace un mapa, hay lugares que prácticamente está oscuro y otros en blanco. Cuando más nos alejamos del radio céntrico es donde presentan más dificultades para abonar”, contó. Ante este tipo de casos de morosidad, Mosna detalló: “Cuando se detectan, nosotros aplicamos multas y se levanta la conexión ilegal hasta que se regularice la situación”, mientras que existen unos 20 casos por mes de operativos para desconexiones clandestinas.

Por último, el funcionario se refirió a uno de los problemas habituales que encuentran las cuadrillas en distintos puntos de la ciudad, sobre los desechos que se arrojan en las cloacas. “Nadie es consciente de que tirando pequeñas cosas todos los días, tapamos cuadras enteras y afectamos a mucha gente. El año pasado recuerdo que hubo cuatro calles con inconvenientes de cloacas y sucedió porque habían arrojado un perro muerto y quedó trabado a la mitad de la cuadra. El gran inconveniente que tenemos es por el mal uso”, finalizó.