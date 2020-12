El uso de pirotecnia está en pleno retroceso en la Argentina y en varias de las principales provincias, incluida Entre Ríos. Ello quedó demostrado en que casi no debieron atender a personas heridas producto de quemaduras y alguna herida provocada por la manipulación con este tipo de elementos. De acuerdo a un relevamiento realizado por UNO en los hospitales de los departamentos cabecera, se vivió una Nochebuena tranquila, sin tener que lamentar accidentes domésticos relacionados al uso de elementos explosivos. Desde el servicio de Guardia del hospital Delicia Masvernat de Concordia se informó que no se registraron ingresos por quemaduras de pirotecnia. No hubo registro de personas heridas graves. En cambio las autoridades del nosocomio consignaron que se atendieron heridos leves “por peleas familiares y callejeras”.