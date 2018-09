Pintan en el puente de Strobel un mural que refleja la historia regional

Una multitud se congregó ayer en el ingreso a Diamante dispuesta a colaborar con la iniciativa impulsada por la Municipalidad para poner en valor el puente de acceso a Strobel. De este modo, de la mano del artista Mario Lange, quien nació en esa localidad pero a los 11 años se mudó a San Luis, comenzó a realizarse una intervención artística sobre el puente sobreelevado de la ruta provincial Nº 11.

Se invitó a la comunidad a acompañar la propuesta y fueron más de 300 personas las que asistieron, no solo de Strobel y Diamante, sino además de localidades vecinas como Paraná, Libertador San Martín, Puiggari, Aldea Brasilera, Valle María, Crespo, entre otras.

Aprovechando un domingo soleado, con mate de por medio, la convocatoria se transformó en un paseo para las familias y los grupos de amigos, que aportaron su pincelada en el mural de grandes dimensiones.

Previamente trabajadores municipales de la delegación de Strobel acondicionaron el espacio, desmalezando y cubriendo con pintura blanca el puente para poder plasmar el diseño propuesto por Lange, que incluye imágenes vinculadas a la historia y al presente de la ciudad. El trabajo proseguirá hoy, mañana y el miércoles, de 9 a 18.

Lénico Aranda, intendente de Diamante, comentó a UNO: "Se trata de un proyecto que estamos llevando a cabo para hermosear los espacios públicos. En esta oportunidad contamos con la buena predisposición de Mario, un artista nacido en Strobel que desde hace tiempo vive en San Luis, quien llegó para ponerle color a la entrada de Diamante, diseñando un mural en el puente".

A su vez, comentó que realizaron las gestiones ante Vialidad Provincial para poder llevar adelante este proyecto, e invitaron a la gente de la zona a sumarse. "Lo de Mario Lange es espectacular y estamos sorprendidos por la cantidad de vecinos que se acercaron. Nosotros recorrimos su obra, plasmada en toda la República Argentina, y tenerlo en Diamante la verdad que nos pone muy contentos".

Aranda contó que desde la Municipalidad colaboraron con la pintura a través de la Dirección de Deporte y Cultura, primero para el blanqueo del puente, un trabajo que demandó varias jornadas. Más tarde aportaron las pinturas de diversos colores y los pinceles. También la población diamantina se acercó con sus elementos para imprimir su sello en esta obra. "Mario no ha parado ni para comer. Constantemente está dibujando. Entre los motivos hay locomotoras, barcos y otros diseños vinculados a la historia de Diamante y de la región", refirió.

Por su parte, Mario Lange compartió la felicidad de regresar a su pueblo natal y poder brindar su labor de manera solidaria a tanta gente. En este marco, dijo a UNO: "Estoy muy contento. Para la gente de acá es algo novedoso, pero en mi caso pinto con más de 100.000 personas por año. Todos mis murales son colectivos y tengo la posibilidad de vivir esto todos los días. Venimos de pintar en Junín con 11.000 personas y es muy lindo que todo el mundo pueda participar y formar parte de esta iniciativa".

El artista comentó que el mural tiene más de 200 metros de largo y ayer hubo gente todo el día apoyando esta labor: "Que tantas personas se hayan unido para colaborar me parece genial", resaltó.

Sobre el diseño, confió: "Nunca llevo una idea de nada, sino que llego al lugar y veo lo que se me va ocurriendo. Lo que hice acá fue arrancar con un par de árboles, incluyendo luego algo característico de Strobel, un pueblo ferroviario, así que incluiré casas y ferrocarril; después corté con otra línea de árboles y seguí con los camiones que llegan hasta el puerto, con un braco gigante. También sumé toda una hilera de margaritas, que son flores que me identifican y que ya he pintado en la Casa de Gobierno de San Luis. Otro dibujo que incluí en mi estética fue un corazón artificial, creado por domingo Domingo Liotta, médico nacido en Diamante, ya que el año que viene se cumplen 50 años de este evento".

Del otro lado del puente pintará otros aspectos de la Ciudad Blanca, relacionados al Festival Nacional de Jineteada y Folclore, que atrae multitudes de todo el país cada mes de enero, también vinculados al campo y a la estética natural del lugar. En tanto, el miércoles le dedicará su diseño al Motoencuentro, evento que crece cada año y que su 21ª edición comenzará el miércoles y se extenderá hasta el domingo,

Por último, Lange mencionó que tras culminar este proyecto realizará otros murales en escuelas de la ciudad, y también imprimirá su arte en el campo Martín Fierro, donde justamente se lleva adelante el Festival Nacional de Jineteada y Folclore.