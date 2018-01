Pidió que maten a su perra porque "no la quiere más"

Proteccionistas se comunicaron con UNO para relatar un nuevo caso de una perra con signos de abandono de larga data y problemas de salud graves.





Laura Torres comentó que "el martes una señora de apellido Peralta llegó a la Dirección de Salud Animal, situada en calle República de Siria de la capital provincial, con su perra enferma, exigiendo que se la "eutanasie".





Se le explicó que el municipio no realiza esa práctica desde hace más de veinte años, pero ella insistió con que no pensaba volverse a su casa con la perra porque no la quería más y además estaba muy enferma. Irónicamente dijo amar a los animales" relató la activista.





La perra fue rápidamente atendida por los profesionales del lugar. Se encontraba con una importante hinchazón y jadeaba, sumado a la imposibilidad de respirar. De su abdomen extrajeron seis litros de líquido, a pesar que el animal se encuentra esquelético. La dueña afirmó que además la perra parió dos veces en menos de un año y no dio datos sobre el destino de los cachorritos. De inmediato fue internada en la veterinaria situada en Misiones 140 para realizarle análisis ya que aún no hay un diagnóstico certero de su afección.





Torres junto a un veterinario realizaron la denuncia en la Comisaría Quinta de barrio La Floresta cercana a Salud Animal por el abandono y la falta evidente de atención veterinaria de la perra, a pesar de que la dueña vive a solo tres cuadras del centro municipal gratuito.





Para solventar los gastos de internación, análisis y medicamentos sus rescatistas piden colaboración económica que se puede acercar a Misiones 140, y Ensure.