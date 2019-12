Pidieron a los paranaenses no salir de sus casas

Embed

Piden a los vecinos no salir de sus casasAnte las condiciones climáticas la Municipalidad de Paraná pidió precaución y brindó una serie de recomendaciones para evitar accidentes Ante las lluvias intensas, es muy importante extremar precauciones al movilizarse por la vía pública. Es por ello que el gobierno municipal emitió las siguientes recomendaciones:- Evite salir a la calle si no es necesario.- En caso de salir preste mucha atención y observe si hay cables, ramas caídas o algún tipo de material que pueda ser cortante.- Evite correr y no trate de cruzar por corrientes de agua.- Aléjese de las zonas inundadas, postes de luz o árboles.- Avise a las autoridades si hay árboles, cables, construcciones o postes caídos.- Esté atento a las alcantarillas, obstáculos en la calle o cualquier cosa que pueda ocasionar un accidente.- Evite pisar lugares donde hay agua sin calzado adecuado.- Evite tocar cualquier tipo de instalaciones eléctricas en la vía pública.- Si maneja, conduzca por debajo de los límites de velocidad y use siempre cinturón de seguridad.- Durante la lluvia, evitar transitar con su vehículo en zonas que se encuentran inundadas.- Revisar que todas las luces del vehículo funcionen y úselas bajo la lluvia, incluso durante el día.- En caso de semáforos descompuestos, deténgase y cruce con precaución.- Si la lluvia es muy intensa y tiene problemas de visibilidad a causa la misma, deténgase señalizando su situación.- no dude en detenerse hasta recuperar visibilidad exterior.- Nunca cruce con su vehículo cruces u otros tramos de la calle si están inundados. La fuerza del agua puede arrastrarlo.- El servicio de recolección de basura aún no se ha normalizado, por lo que le solicitamos solidaridad y evitar sacar la basura a la calle.Ante cualquier emergencia llame a:Defensa Civil 4202232Emergencias 103Policía/Bomberos 911Sistema de Atención al Vecino 147Servicios:ENERSA (SATI) 0800-777-0080Redengas 4343434 / 0800 555 7427 / (0 800 555 RGAS). Emergencias las 24hs.