Piden mantener viva la memoria de los héroes y mártires de León Suárez

El peso de la historia regresa para interpelar sobre hechos políticos y de personas que dieron la vida por un proyecto de país. Los fusilamientos de José León Suárez, el 9 de junio de 1956, marcaron a fuego la historia negra del país y que pese al paso del tiempo conserva algunos puntos de encuentro con el contexto político actual. "Son hechos tristes e históricos para nuestra Patria. Queremos que la juventud, que las nuevas generaciones, sepan lo que pasó en nuestro país, para que nunca más ocurra. Porque estos hombres, militares y civiles, pero quiero aclarar que eran militares democráticos que dieron su vida por defender la democracia, la causa nacional y el retorno de nuestro líder, el general Juan Domingo Perón", reivindicó el dirigente y militante peronista Mario Huss.

Bajo esta consigna la Comisión Permanente de Homenaje a los Héroes y Mártires de 1956 convoca a participar del acto que se realizará en la plazoleta que evoca la gesta, frente al club Ministerio. Será el sábado a las 16.30, se leerán documentos alusivos a la fecha y se convoca a participar a toda la ciudadanía.

"Lamentablemente estamos volviendo al desastre que está pasando en nuestra Patria: hambre, miseria y desocupación. Y el pueblo argentino no debe permitir estos hechos", planteó el dirigente.





Memoria activa

Los jóvenes valoraron tener voz y espacio en un movimiento que rescata la lucha por el proyecto país que soñó la generación de 1956. "Desde La Cámpora es siempre un orgullo y responsabilidad participar junto a la Comisión Permanente de Homenaje del 9 de junio. Desde hace dos años a este homenaje venimos haciéndolo en un contexto de gobierno neoliberal", afirmó Ivana Pérez.

La defensa de la memoria, la verdad y la justicia son valores que deben asumirse como una responsabilidad, expresó Tomás Ledesma. "Les agradecemos el ejemplo de lucha que nos dan todos los años, no solamente en este día, sino en la cotidianeidad después de haber vivido tantas cosas, después de haber sufrido tantas aberraciones de gobiernos que lejos están de ser algo feliz para la historia argentina", destacó.

Desde esta perspectiva rescató el proyecto de país por el que lucharon "los héroes y mártires" y al que comparó al que se construyó "durante 12 años de kirchnerismo y es un país muy parecido al que todavía seguimos soñando. Y las batallas son muy parecidas, pero en una coyuntura diferente; no nos olvidemos de que al gobierno al que se enfrentaron los mártires entre sus primeras medidas dispuso de la devaluación de la moneda, la adhesión de la República Argentina al Fondo Monetario Internacional, la represión como moneda común. Hace poco vimos la intervención del PJ; en aquel momento no solo se daba la proscripción del PJ y la intervención de la CGT para neutralizar a los sindicatos y el poder de fuego de los trabajadores. Y la derogación de la Constitución más progresista de América Latina, y me animo decir de América para aquel entonces".

Preservar un legado

A su turno la dirigente Elizabeth Martínez sostuvo que el acto será "muy emotivo", e instó a "no olvidar a aquellos hombres que encabezaron el movimiento de recuperación nacional encarnado en dos personas: Juan José Valle y Raúl Tanco. Y este no era un movimiento subversivo, ni mataban a nadie por la espalda, ni tiraban bombas. Era gente que quería recuperar la dignidad perdida en ese atroz acto del 9 de junio de 1956. En aquel entonces fue segada la independencia de pensar y de obra de la mayoría del pueblo argentino. Somos un grupo de compañeros que hace años venimos recordando a este grupo de argentinos. Esto nos da fuerzas y le da fuerza a la juventud, que es lo más lindo que nos puede pasar".

Para la militante Eva Galliard la historia se repite en la Argentina ya que se vive un retroceso con "el hambre, la miseria y la persecución".

"Las historias en la Argentina regresan lamentablemente de la mano de la derecha neoliberal", cuestionó.

El acto conmemorativo cuenta con la organización de la Comisión Permanente, que está integrada de la siguiente manera: Rufino y Juan Méndez, Mario Huss, Juan Carlos Gallegos, Ivana Pérez, Tomás Ledesma, Elizabeth Martínez, Eva Galliard, Edgardo Massarotti y Graciela Leiva. La invitación es abierta a toda la comunidad, especialmente a militantes del Partido Justicialista, para rendir un merecido tributo.