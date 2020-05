Afiliados reclaman al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) que de manera excepcional y mientras dure la cuarentena “se flexibilice en aquellos pacientes crónicos el otorgamiento de la medicación que oportunamente se les ha otorgado”.

La agrupación Rojo y Negro 1°de Mayo, perteneciente a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentó un documento a las autoridades del Iosper mediante la cual solicitan que, ante las recomendaciones en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio causado por la pandemia del covid-19, se flexibilice de manera excepcional el otorgamiento de medicación a pacientes crónicos.

En el escrito al que accedió UNO indican: "Entendemos que esto puede realizarse de manera automática y así habilitar la medicación sin la presentación de aquellos requisitos que habitualmente se solicitan al afiliado. Entendemos que estos pacientes, considerados en su gran mayoría dentro del grupo de riesgo deben recibir desde nuestra obra social un tratamiento especial que considere su situación"

Con respecto a las recetas virtuales, sostuvieron que: "deben enviarse a las farmacias, podemos afirmar que el mecanismo no es lo suficientemente dinámico y en las delegaciones departamentales no está bien coordinado el procedimiento por falta de información. A esto se le suma que los tiempos de entrega de medicamentos demora, en algunos casos, hasta 15 días desde la presentación de la receta en la farmacia".

Preocupa la atención odontologica

Por otro lado no menos preocupante es la atención odontológica. "Esta prestación es uno de los rubros habilitados por las autoridades sanitarias desde hace unas semanas atrás", indicaron y sostuvieron que: "En nuestra provincia no se ha regularizado la atención al día de la fecha, más allá de los anuncios de algunos funcionarios de nuestra obra social. Por un lado los profesionales reclaman una deuda ya que en el mes de abril se les abonó las prestaciones realizadas en noviembre. Según dichos los profesionales la obra social paga con demora de 4 a 5 meses y a esto se le estaría sumando que por protocolos se debe utilizar un kit de bioseguridad específico para la atención lo que significaría gastos extras que no estaba contemplados anteriormente. Ante esta compleja situación demandamos que la obra social se ponga al frente de esta cuestión ya que en cada departamento los afiliados se enfrentan con situaciones disimiles pero que tienen el común denominador de sentirse totalmente desprotegidos y como último eslabón de una cadena de desentendimientos", expresaron en el escrito.

Finalmente aseguraron que: "Los afiliados no tienen margen para abonar dinero extra para recibir atención odontológica. Necesitamos de manera urgente que está situación se revierta porque repercute directamente en el bolsillo de cada trabajador y porque existe una ley ANTI PLUS que no se está cumpliendo".