Piden intervención de Bordet por recortes a la discapacidad

Tal como reflejó UNO días atrás, el sector de la discapacidad viene reclamando por la falta de cobertura y pagos a instituciones que atienden a esa población, particularmente por el caso del Instituto Obra Social de la Provincia Entre Ríos (Iosper).

Ayer, el Foro Permanente Discapacidad informó que presentaron dos notas, una dirigida al gobernador de Entre Ríos Gustavo Bordet y otra a su par de Santa Fe Omar Perotti, debido a que las obras sociales de cada provincia determinaron restringir o suspender las prestaciones durante la cuarentena.

Esto va en contra de la continuidad de los tratamientos y apoyo a las personas con discapacidad que tanto lo necesitan en el marco del aislamiento social obligatorio y en contra de lo enunciado por el gobierno nacional, que expresó la importancia de mantener las fuentes de trabajo y el pago de salarios”, aporta la nota.

En la misiva dirigida a Bordet, el foro nacional -que integran prestadoras en la provincia- hace referencia a que el Iosper, con la Resolución 486/2020 es responsable de la omisión de cobertura, configurándose el desamparo y abandono de personas con discapacidad.

Las organizaciones denuncian la grave situación que viven las personas con discapacidad, sus familias y los trabajadores del área (profesionales, técnicos, docentes, auxiliares, transportistas, etc.) de su provincia, por el recorte de las coberturas de atención “que la obra social provincial pretende realizar, durante el periodo de aislamiento social obligatorio debido a la pandemia por Covid-19”.

“La suspensión presencial de los servicios, requiere una propuesta alternativa a la actividad que se venía realizando, evitando la inactividad. Así se viene garantizando en el ámbito educativo nacional (Res. 108 ME) y según Res. 85/2020 ANDIS en el ámbitoterapéutico. En la situación actual, continúa la necesidad y demanda de tratamiento por parte de los beneficiarios y familias de las prestaciones que en estas circunstancias exige la innovación de los profesionales en la manera de afrontarlas por lo inédito y complejo de la situación”, agrega la nota.

Y tal como días atrás habían relatado a UNO desde las instituciones consultadas, la Resolución 486/2020 reduce la atención terapéutica, educativa, asistencial y el apoyo que estas personas y sus familias necesitan.

“Esta decisión no reconoce, ni se alinea tampoco, en las decisiones que viene tomando el gobierno nacional en concordancia con los Gobernadores de todas las provincias, manteniendo los empleos y el cobro de sueldos. Por lo contrario, esta medida injusta, perjudica gravemente miles de puestos de trabajo que no se podrán abonar, al reducir el arancel que se pactó a través de las respectivas órdenes de atención en favor de las personas con discapacidad, por la tarea que las instituciones, profesionales, docentes, auxiliares, transportistas, etc. continúan brindando”, detallan en el escrito.

“Esta situación -agrega- impide que los trabajadores perciban sus ingresos habituales con los que sostienen la estructura de los servicios terapéuticos, y con el agravante de impedir la continuidad del servicio esencial brindado a las personas con discapacidad de su provincia”, por lo que solicitan “la rápida intervención” del gobierno provincial para que se resuelva esta medida “y que las personas con discapacidad puedan continuar recibiendo a distancia la atención terapéutica, educativa, asistencial y el apoyo profesional que tanto necesitan en estas difíciles circunstancias que atraviesa la comunidad de nuestro país”.