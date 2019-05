Piden ejecutar un plan para detectar obras y mejoras no declaradas en Paraná

UNO el presidente de la Regional Oeste-Noroeste del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Juan Fernández. "Por la crisis ha bajado obviamente la construcción, pero no hemos tenido mejorías en relación a la declaración de obras . Seguimos como antes; en su momento consideramos que había unos 200.000 metros cuadrados no declarados en la ciudad y esto creo que aumentó poco, pero solo porque el nivel de actividad bajó, simplemente", dijo ayer ael presidente de la Regional Oeste-Noroeste del Colegio de Arquitectos de Entre Ríos, Juan Fernández.

La apreciación corresponde a la situación de obras de construcción, nuevas o ampliaciones, que no son declaradas ante el municipio de Paraná . Se trata de una práctica extendida no solo en la ciudad sino en toda la provincia, que afecta la recaudación del fisco, pero fundamentalmente implica un incumplimiento de las normas vigentes, afectan el entorno urbano y hasta pueden poner en peligro viviendas linderas, por falencias en la construcción.

Para dar cuenta de la magnitud de la superficie no declarada, vale mencionar que en 2017 se otorgaron permisos de construcción por 130.000 metros cuadrados, casi la mitad de los más de 200.000 que apunta la institución gremial. Si bien no está el dato oficial de 2018, por la crisis no fue muy distinto a esa cifra del año anterior.

Integrantes del colegio se reunieron con el intendente Sergio Varisco, y entre los temas abordados –como la actualización realizada al Código de Edificación y Planeamiento–, los profesionales incorporaron el pedido por una mayor presencia de inspectores de obras en la ciudad.

"Le dijimos al intendente –apuntó Fernández– que hay cuatro inspectores para toda la ciudad. Entendemos que se podrían reubicar agentes de otras áreas, y ser destinados a inspecciones en construcciones. Pero no solo deben sumarse inspectores, sino que también es necesario que haya vehículos para el traslado y toda la logística para una inspección", planteó. En respuesta a ello, el jefe comunal sostuvo que debía ser personal técnico, y que no hay capacitados para esa tarea, y por eso le pidió a la entidad que proponga cuatro inspectores.

"Coincidimos en que se necesitan cuatro profesionales más, pero que se planifique correctamente la estrategia de inspección en la ciudad, dividida en determinadas áreas, y que cada uno se ocupe de una. Esta tarea implica no solo recorrer y buscar obras ilegales, sino que también tiene una faceta administrativa, que es dar inicio o fin de obra, visitar las construcciones antes de que empiecen y verificar que esté todo dentro de reglamento", indicó Fernández.

Esos agentes aún no se determinó cómo se podrían sumar, y para ello se avanzará en los próximos días. "Queremos que sean personas técnicas, y sin son arquitectos mejor, porque le estaríamos dando trabajo a nuestra matrícula", sostuvo el dirigente.

En los últimos años, se han realizado distintas actualizaciones catastrales periódicas, tanto del municipio como de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER), que detectó obras no declaradas. Pero la cantidad de metros cuadrados no declarados sigue siendo "demasiado alto" en Paraná, según opinó Fernández, quien reconoció ante la consulta de UNO, que en la provincia también se repiten similares situaciones en otras ciudades, de acuerdo con lo que testimonian otras regionales del Colegio de Arquitectos.

"Hay ciudades donde esto funciona bien, como Chajarí donde ya está eliminado el relevamiento; María Luisa también tiene un buen trabajo al respecto. Pero hay ciudades chicas que no tienen ningún control, ni tampoco ninguna persona técnica para controlar. En lugares nuevos, como Colonia Ensayo, es tierra de nadie. Porque no tenés ninguna persona técnica donde se presente un plano, solo se formaliza ante el presidente comunal. La persona que recibe la declaración no está capacitada para saber si lo que se presentó está dentro del marco legal o no; y por eso surgen problemas de todo tipo a futuro", consideró.

Puso también como ejemplo la vecina ciudad de Santa Fe, y sostuvo: "Ni se te ocurre poner un ladrillo sin declarar, porque tenés multas fuertes y hay un gran control".

De todos modos, Fernández dijo que agradecieron al director de la Agencia Fiscal Municipal (AFIM) Rubano, porque se incrementaron las multas por relevamiento. Así, dijo que anteriormente se presentaba un quincho de 100 metros cuadrados y se abonaba una multa de 800 pesos, lo cual era irrisorio. "Hoy con la modificación de la Tributaria sigue siendo baja, pero por lo menos vas a pagar 8.000 pesos", acotó.

De acuerdo con la Tributaria vigente, cuando se trata de obras total o parcialmente ejecutadas, si la presentación de un plano de obra es efectuada en forma espontánea, sin que medie intimación, corresponde abonar un 5% de la valuación de la edificación; si media una intimación previa, es un 7% de la valuación de la edificación.

Del mismo modo, para el caso de obras total o parcialmente ejecutadas, que no están conformes al Código Urbano, las multas son del 8% del valor de la edificación, cuando la presentación sea espontánea; mientras que si hay una intimación previa, la multa llega al 10%.

















