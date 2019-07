Pichetto pidió cuidar a Macri

El precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, remarcó: “Es importante cuidar al Presidente”, durante una entrevista en TN en la que sostuvo que en la Argentina se vive “un clima de violencia y agresión. Es la visión de la grieta, la manifestación de un escenario que debemos terminar”.

El presidente Mauricio Macri se dirigía a cenar con el gobernador cordobés, Juan Schiaretti, anteayer, cuando un hombre se acercó al mandatario y lo increpó.

A raíz del incidente que sufrió Macri, Pichetto analizó que estos episodios no cooperan a la unidad nacional. “De esta forma no hay salida. Dos pedazos de país no hacen una Nación”, argumentó.

Con respecto a las posibilidades de atravesar una situación parecida, el senador reconoció que al asumir un cargo público están más expuestos. “Puede haber una agresión o un abrazo”, ejemplificó. “A mí me va muy bien en las provincias, porque yo hago política relacionándome con la gente”, agregó el senador nacional.

En pocos segundos, un hombre logró acercarse a muy pocos pasos del jefe de Estado y comenzó a gritarle. Cuando el personal de seguridad presidencial lo apartó del lugar, él respondió que tenía derecho a insultar a quien quisiera. Según trascendió, no quedó detenido.