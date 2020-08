El paulatino pero sostenido crecimiento en el número de casos positivos de coronavirus, determinó que el departamento Gualeguaychú retroceda en la fase inicial del aislamiento social, preventivo y oblgatorio (ASPO). Según el director del hospital Centenario de esa ciudad, Martín Roberto Piaggio, el escenario actual estaba dentro de las posibilidades. “A raíz de lo que está ocurriendo en diferentes rincones del planeta y ahora lo estamos viendo en América Latina. A partir del trabajo conjunto con autoridades del gobierno provincial y del Ministerio de Salud, así como también con la Dirección de Epidemioogía de la Nación, junto con el COES de Gualeguaychú, declaramos la transmisión comunitaria sostenida en la localidad. Luego del análisis de cómo se viene comportando la pandemia en la ciudad; nos anticipamos a un escenario que tiene una dinámica muy particular”, describió el profesional.

Piaggio hizo hincapié en el número de días de duplicación de la curva de contagios, que actualmente pasó a estar por debajo de los 15 días. “Estamos en 11 días que transcurren hasta que ocurre la duplicación de casos confirmados, eso implica que Gualeguaychú tenga más de 492 casos positivos de Covid-19, por lo que dentro de 11 días tendríamos 800 nuevos casos. El tercer indicador por el cual solicitamos ingresar al decreto presidencial que dispone el ASPO es el que alude a la capacidad del sistema de salud. Es un indicador que monitoreamos en forma muy celosa, que tiene que ver con la disponibilidad de camas”, enfatizó.

En declaraciones al programa La Radio de UNO de la 97.1 La Red Paraná, que la pandemia también pone a prueba la exigencia del personal del salud y del equipamiento para enfrentar la emergencia. “Es el trabajo que se da tanto en las guardias de dispositivos de febriles como en los centros de atención primaria, en las salas de aislamiento como en las unidades de Terapia intensiva. Y todo el laburo que implica el seguimiento en terminos epidemiológicos: hoy tenemos en Gualeguaychú 1.376 personas en vigilancia permanente. Eso implica un gran trabajo, y en alguna medida queremos descomprimir eso”, relató el funcionario.

En este contexto Piaggio marcó que la declaración de un aislamiento más estricto no necesariamente tiene relación con un posible colapso del sistema sanitario. Al respecto indicó: “No es la que va a determinar la conducta de la ciudadanía, no es que vamos a salir a contagiarnos más porque tenemos más hoteles; queremos tomar una medida antes de llegar a una situación de colapso, que se ha dado en los mejores sistemas sanitarios del mundo. Sabemos que la capacidad del sistema no es la que debe determinar las conductas en la comunidad. Por eso vamos a ver resultados en los próximos días cuando tengamos menos casos”.

Curva de contagios

El titular del principal nosocomio de la ciudad del sur provincial insistió en que se debe detener la escalada sostenida de nuevos contagios, porque esa situación incidirá en el porcentaje de pacientes graves y de la misma manera de vecinos que puedan perder la vida.

“Hoy la mortalidad en la Argentina está en el orden del 2%, entonces no es lo mismo tener un número equis que tener el doble en poco tiempo. Debemos cuidarnos, para cuidar a los demás, ese el desafío que tenemos en Gualeguaychú”, advirtió en diálogo con la emisora.

Consultado por las razones que contribuyeron al crecimiento exponencial de nuevos infectados, Piaggio aseguró que “la ubicación geográfica de la ciudad, en la proximidad y en el intercambio con toda la zona del AMBA, que es donde se concentra por lejos la mayor cantidad de casos activos en el país. Eso genera una condición distinta. Después ha ocurrido lo mismo que en el resto de las ciudades, que tiene que ver con la mayor circulación y la flexbilización de las actividades económicas. Además tenemos el 70% de los casos donde no se puede identificar el nexo”.

De esta manera el profesional relató el escenario en la etapa más difícil de la pandemia.

Menos circulación

En una recorrida por el centro y en algunos barrios de la ciudad, se notó el impacto de la medida tomada por el Municipio con el aval de Nación. El confinamiento más duro motivó que muchos locales bajen sus persianas, mientras que otros, con los protocolos sanitarios, trabajan en forma normal. Es así que en la recorrida se apreció talleres mecánicos, gomerías, despensas, maxikioscos, ferreterías, pinturerías con anexos de ferretería, centros de pago, bancos, comercios ligados al agro, estaciones de servicio, farmacias, ópticas, veterinarias y laboratorios, entre otros, que abrieron sus puertas, publicó El Día.

Algunas de las grandes cadenas de electrodomésticos abrieron sus puertas para atender a clientes que venían a pagar cuotas únicamente, mientras que otras, además de cobrar, atendían pedidos en forma virtual.

En el centro de la ciudad, inspectores municipales identificados con un chaleco verde, recorrieron las calles para controlar que se cumpla con lo establecido en el retorno a la fase 1 que tiene variantes en relación a la primera parte de la cuarentena, como el hecho de que los centros de pago de servicios pueden trabajar, al igual que en las agencias de quiniela.