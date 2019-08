La ciudad de Paraná seguirá sin colectivos urbanos. El adelanto de fondos transferidos por el gobierno provincial al municipio ayer al mediodía, del orden de los 12 millones de pesos, no permitió destrabar el conflicto que golpea fuerte en la vida diaria de la ciudad.

Esos recursos, ayer hasta las 18.30, no habían impactado en las cuentas de las empresas, por lo que no alcanzó a acreditarse en las cuentas bancarias de los empleados. Por esa razón, los trabajadores mantienen la carpa en la plaza 1° de Mayo, y los usuarios afrontarán el fin de semana largo sin el vital servicio público.

Pero la inédita, histórica y lamentable situación que viven y sufren miles de paranaenses, pareció ayer tomar nuevos rumbos en una compleja discusión que involucra a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a la concesionaria Buses Paraná, al municipio como poder concedente y al gobierno provincial como subsidiario del servicio.

Los representantes de las empresas Mariano Moreno y Ersa, en conferencia de prensa, hicieron referencia a la inviabilidad del sistema, la falta de recursos y subsidios, el déficit operativo y, si faltaba algo más para sumar discusiones con el gremio, adelantaron que la Federación Argentina del Transporte Automotor (Fatap) recurrió la nueva escala salarial, que homologó Trabajo de la Nación por Resolución 892.

Aclararon que los fondos girados por la Provincia constituyen solo un adelanto de lo correspondiente al compromiso mensual asumido en el Pacto Fiscal. Pero eso no alcanza; tampoco el boleto a 29 pesos, ya que con este nivel de subsidios, el boleto debería estar a 35 pesos, planteó en conferencia de prensa el abogado de Ersa, Gustavo Larrea.

La concesionaria Buses Paraná, en conferencia de prensa, reclamó mayores aportes en Paraná, como dicen ha sucedido en otras provincias y localidades del país. Mencionaron un déficit mensual de 16 millones de pesos, como consecuencia del retraso tarifario, y lo fundamenta con la nota enviada por la Municipalidad de Paraná al Ministerio de Transporte de la Nación, en nota del 14 de agosto.

Tanto Hugo Ruiz, gerente de Ersa; como Marcelo Lischet, de Mariano Moreno, reafirmaron su intención de continuar con la prestación del servicio en Paraná, pero exigieron también mayor flexibilidad de UTA. “En otras jurisdicciones se acordaron otros plazos para abonar las diferencias salariales”, acotó Larrea. “El país es un polvorín, y no es responsabilidad de los municipios ni de las provincias, sino de la Nación, que eliminó un sistema que funcionaba bien”, dijo Lischet.

Mientras tanto, UTA insistió en que hasta tanto no se abonen las diferencias salariales pendientes, no se reanudará el servicio: están impagos el 20% de aumento correspondiente a los haberes de junio y julio, la diferencia en el medio aguinaldo con la nueva escala salarial, la primera cuota de las tres, de los 16.000 pesos de monto no remunerativo, y la suba de los viáticos.

Por su parte, Luis Benedetto, ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la Provincia indicó: “Ante la falta de respuestas de los responsables de la situación que ha dejado sin un servicio público a la capital entrerriana, la Provincia vuelve a redoblar esfuerzos, a lo ya abonado durante los primeros días de este mes”.

Explicó, además: “Estos fondos provinciales que perciben regularmente las empresas de transporte desde inicios de 2019, son parte de los compromisos que hemos asumido como gobierno provincial en el marco de la quita de subsidios que operara el gobierno nacional”,y agregó que “estos fondos que hoy adelantamos, serán descontados en dos veces, uno a finales del mes de agosto y otro en septiembre”.

“El gobernador no ha dejado de monitorear la situación, desde el Ministerio a mi cargo, y junto a mi par de Economía hemos articulado diferentes espacios para el diálogo a fin de poder destrabar la situación; hemos encontrado dificultades dado que el municipio no ha estado en sintonía para arribar a soluciones ante un problema que le es totalmente propio”, reveló Benedetto. Y anticipó: “Seguiremos analizando la situación, la provincia viene planteando en diferentes foros la necesidad de una nuevos esquema de subsidios y de trabajo entre las jurisdicciones, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas ni del gobierno nacional ni tampoco la municipalidad de Paraná, quien es el poder concedente del servicio de transporte en colectivo en la ciudad”.

Gualeguaychú gestiona más recursos ante Nación

El intendente de Gualeguaychú Esteban Piaggio recibió ayer a las empresas de transportes de esa ciudad. En ese marco, informó acerca de las gestiones para la implementación de la Resolución N° 1086/2018 que establece un fondo compensador para suplir el déficit del transporte.

En este sentido, el director de Tránsito Oscar Navone explicó: “El mes pasado mantuvimos una reunión en la Subsecretaría de Transporte de la Nación, acompañados por las empresas de la ciudad, en la que se planteó la situación difícil que atraviesa el sector en Gualeguaychú”, y continuó: “También en el mes de mayo presentamos en la subsecretaría de Transporte Automotor de la Nación una nota en la que proyectamos la situación actual la que fue respondida con un formulario anexo que se debía completar con documentación respaldatoria desde el 2016 hasta la actualidad por lo que trabajamos en reunirla con el aval de la secretaria de Hacienda Municipal”.

“El objetivo de esta documentación, presentada el 19 de julio en la Secretaría de Transporte de la Nación, es poder cristalizar la evolución en las recaudaciones, compensaciones entre otros ítems, visibilizar costo del kilómetro y el valor del boleto del colectivo y dar cuenta de los litros de combustible a precios subsidiados que se otorgaba desde el 2016 y que en este año no está contemplado”, señaló Navone y agregó: “En la información presentada queda evidenciado la necesidad de que Nación aporte el 25% para llevar un poco de oxígeno a las empresas y que puedan seguir prestando el servicio en nuestra ciudad”.

Por último, Navone expresó que desde la Municipalidad y a partir de la decisión del intendente Piaggio acompañan al transporte “no solo con los aumentos que se han podido hacer sino también con gestiones ante las autoridades nacionales”.

Amenaza de corte en Concepción

En Concepción del Uruguay la situación es similar y los choferes analizan medidas de fuerza por la falta de respuestas a sus reclamos salariales. “Esperamos que llegue el aumento del salario y que se cumpla con el pago de lo adeudado a los trabajadores. Nosotros no podemos ser los que paguen las consecuencias de una falta de acuerdo de la empresa y el municipio”, expresaron a 03442.

Si bien hubo encuentros, el aumento del boleto no llega y, sin este, Buses del Uruguay no podría cumplir con sus obligaciones para con el personal, destacándose que si esto no sucede, los trabajadores no saldrán a prestar el servicio los días lunes y martes de la semana próxima, por lo que los uruguayenses se quedarán sin servicio de colectivos.

Si bien la medida será adoptada por los trabajadores, desde la empresa no niegan la situación, pero necesitan imperiosamente se otorgue el aumento del boleto, que hoy es de 18 pesos.

“Mantuvimos reuniones con el municipio, pero no llegamos a un acuerdo. Mientras Concordia tiene un boleto de 28 pesos y a Paraná le ofrecen 29, a nosotros nos darían 22. Con estos valores es imposible afrontar los compromisos si se toman en cuenta la cantidad de boletos que cortamos por día, comparados con esas dos ciudades. Cuando se acordó el valor de 18 pesos, el gasoil estaba en 32 pesos por litro. En ese momento se comprometieron en modificar el boleto de acuerdo al aumento del combustible. Hoy el gasoil está en 45 pesos y el boleto sigue igual. La empresa pidió un boleto de 32 pesos o 28 mínimos, pero solo llegan a 22. Si no se soluciona se hace imposible cumplir con los acuerdos salariales”, señaló Leonardo Casas a 03442.