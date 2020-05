Pese a la feria, la justicia federal civil trabaja casi con normalidad

En los últimos días recrudecieron las críticas de abogados y referentes previsionalistas de Paraná por el nulo funcionamiento de la Justicia y del Anses. Los cuestionamientos tuvieron algún tipo de respuestas de las autoridades del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el acortamiento de los plazos procesales y del reinicio de la actividad en los próximos días. El que sí enfrentó las críticas, fue el juez federal en lo civil y comercial de Paraná Daniel Alonso, quién aclaró cómo funciona el juzgado en estos tiempos de coronavirus.

UNO al ingresar este jueves por la mañana al edificio de la Justicia Federal en calle 25 de Mayo, lo encontró con la puerta amplia de maderas cerrada, y al golpear personal de la Policía Federal consultó el motivo del ingreso a las instalaciones, y tras la solicitud llegamos al despacho del juez federal en lo civil y comercial Daniel Alonso.

El juez, literalmente junto a su personal, se encuentra tapado de expedientes. Y no es por el retraso de justicia o la cuarentena impuesta por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino por el ingreso constantes de causas, planteos y pedidos formulados en la jurisdicción de Paraná.

El funcionario judicial explicó a UNO: "El juzgado se encuentra en feria extraordinaria, pero no de vacaciones. El 95% del personal está cumpliendo tareas, y muchas veces, nos llevamos el trabajo a nuestros domicilios para responder antes los planteos efectuados. Esto lo podemos realizar contando con las herramientas informáticas y de internet que nos permite avanzar con mucha fuerza en los expedientes".

"Es cierto que hay un período muy particular en la Argentina, con la pandemia, que hay una emergencia, que nos llevó a disponer un proceso laboral de urgencia para atender las necesidades vinculadas con salud, alimentos, sueldos o amparos. Pero además las causas anteriores están todas avanzadas y si no se han resuelto, es por esta situación dispuesta por la Corte", relató para alertar: "Esta no es una feria como la del mes de enero, en esta se trabaja. Por ejemplo, en el verano se sacaron ocho sentencias relacionadas con casos de urgencias. Ahora en este período hemos avanzado con más de 100 sentencias, pero además, en 30 días ingresaron para su tratamiento 238 demandas judiciales".

Entrevista de la WEB de UNO al juez Alonso

Embed

Reconoció el juez que los temas "menos importantes en la urgencia", quedan para un posterior tratamiento porque así lo ordenó la Corte.

Defendió la idea que con la utilización de las herramientas informáticas se pueden agilizar los trámites judiciales, "incluso sin asistir a los juzgados, ya que se pueden seguir en el sistema creado para su control por internet".

En tanto, aclaró frente a las críticas de abogados y referentes previsionales, que: "En el juzgado hay una alta proporción de personas que reclaman cuestiones previsionales, y les estamos dando una respuesta muy aceptable en los tiempos, pero las sentencias muchas veces no se cumplen por parte del Anses".

"En los trámites de liquidación de las sentencias, no tenemos nada que ver con el organismo nacional. Si el Anses lo hace o no, no es nuestro tema, más allá que los plazos procesales estén limitados", resaltó.

Finalmente Alonso, destacó: "En nuestro juzgado, más allá de esta situación de emergencia, casi con normalidad se está trabajando".