Pese al congelamiento de las tarifas, el gas subirá más del 50%

Si bien el gobierno nacional anunció hace un mes el congelamiento de las tarifas de gas natural, el suministro volverá a incrementarse en cada uno de los hogares de todo el país.

A principios de año, luego de las audiencias públicas, se habilitó un incremento del servicio en abril, mayo y junio (10%, 9% y 8% respectivamente), pero que fueron diferidos y serán facturados entre diciembre y marzo, cuando el consumo cae considerablemente. El objetivo era aplanar las facturas y dar una mayor previsibilidad para los hogares a la hora de afrontar sus gastos.

Pero en definitiva, en pleno invierno, las familias recibirán las facturas de gas natural con variaciones de un 50% promedio, pese a que mantengan el nivel de consumo de metros cúbicos.

Según confirmó ayer el gerente de la empresa Redengas, Mario Luna, los motivos de la variación corresponden a que comenzarán a ser incluidos las subas por gastos en transporte y distribución, y el aumento en el precio del gas producto de la suba del tipo de cambio.

Estimó que el impacto en las facturaciones se dará entre fines de julio y principios de agosto, plena época invernal y período en que el Gobierno aducía beneficiar a la población con un supuesto congelamiento de tarifas.

"La tarifa de gas tiene dos componentes: el cargo fijo que es por factura, y el variable que es un cargo por metro cúbico consumido. El cargo fijo se actualiza por el índice de variación de los precios mayoristas, y respecto del invierno del año pasado, la tarifa promedio –porque hay distintas tarifas según las categorías de clientes–, tendría un ajuste de alrededor del 50%" indicó en diálogo con el programa Ahí Vamos de radio La Red Paraná. Y acotó que en el caso del cargo variable, debido a la variación del tipo de cambio, tiene un aumento promedio mayor. "Pero ese aumento se aplica en tres etapas, abril, mayo y junio, con lo cual todo el aumento estaría entrando recién a mediados de julio o principios de agosto", sostuvo.

A modo de ejemplo, indicó que en Paraná, la tarifa promedio es de un usuario que consume entre 750 y 1.000 metros cúbicos por año. "Ese usuario tiene seis facturas por ahora bimestrales, cada una de ellas tiene ahora 210 pesos de cargo fijo más, y el metro cúbico lo paga 10,34 pesos, más impuestos. Es decir que en 750 metros cúbicos de consumo anual, pagaría 7.500 pesos durante todo el año, más los impuestos y los seis cargos fijos que le corresponden con cada facturación", apuntó.





Detalles

De ese modo, las boletas que llegarán con los consumos de junio –hacia fines de julio o principios de agosto– tendrán incorporado la suba del transporte y distribución aplicada en octubre de 2018 y el aumento en el precio del gas producto de la suba del tipo de cambio. Esa variación, estiman en el sector, será no menor al 50%

De todos modos, el aumento será de una magnitud dispar. Según especialistas, en los hogares de las categoría de menor consumo el impacto interanual será mayor, ya que tuvieron un aumento más importante en el precio del gas.

En cuanto a recomendaciones a la población, Luna sugirió: "Hacer mantenimiento periódico de los artefactos conectados al servicio, no calefaccionar ambientes donde no hay personas, o sea calefaccionar lo necesario; y no tener pilotos encendidos si el artefacto no se va a utilizar porque si está prendido todo el día acumula un consumo importante en días y meses. Se trata de hacer un uso racional del suministro", aportó.