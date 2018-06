Pescadores artesanales contra la reserva de pesca deportiva

La República de Oriental del Uruguay decretó una zona de "Reserva para la pesca deportiva" para la protección ictícola, particularmente del dorado, en el tramo comprendido a partir de los 1.000 metros aguas abajo de la represa de Salto Grande y el puerto de Salto, "hasta la baliza roja con destello cada 5 segundos de la punta del muelle". En el área de mil metros al Sur de la represa, la pesca está totalmente prohibida, aunque sigue habiendo infracciones a esta normativa.





El decreto 179/18 sostiene que es necesario establecer medidas de ordenamiento de las actividades de pesca artesanal y deportiva o recreativa en la zona comprendida entre mil metros aguas abajo de la represa de Salto Grande y el puerto de Salto, por lo que se entiende pertinente disminuir progresivamente el esfuerzo de pesca comercial en ese tramo del río Uruguay.





En este sentido UNO Concordia dialogó con Juan Bordón, reconocido pescador artesanal de la ciudad, para saber como los afecta esta decisión "lo que pasa es que no nos han tenido en cuenta a nosotros como pescadores artesanales, la parte política y de mayor poder económico busco el favor de ellos, diciendo que el pescador artesanal molesta en esa zona. Por eso, desde ambo lados nos quieren sacar, nosotros no podemos hacer pesca artesanal en esa zona por esa normativa". Además aclaró que " tuvimos una reunión en su momento con Hernán Orduna cuando era Presidente de Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y estábamos exceptuados, ahora no se porque sacaron esa normativa sin preguntarnos a nosotros que somos quienes conocemos el rio".