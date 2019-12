Personas simples que llevan dentro un sueño de llegar más alto

Energía, luz, carisma, presencia, son solo algunas de las características de Marianela Ruhl, una de las personalidades retratadas por Diario UNO en su tradicional foto de los Entrerrianos Destacados 2019. Valiente y espontánea para plantarse en la vida y decidir el camino a transitar para difundir y concientizar sobre agenesia. Desde el seno familiar forjaron la personalidad desinhibida y frontal que ella posee para mostrarle al mundo que hace la diferencia.

Revista Tuya la entrevistó en su edición del 20 de enero de este año y contó su historia, su recorrido por la vida y sus sueños. A partir de allí se le abrieron muchas puertas para que siguiera contando y ayudando a familias con niños que nacieron con la ausencia total o parcial congénita del miembro superior. “Soy una persona común y corriente que hace todas las actividades de manera natural, sin ningún esfuerzo extra, ni superpoderes, pero sí soy consciente de que tengo algo que me diferencia y ese es el motivo por el cual me veo como una persona ‘diferente’”, aseguró aquella vez.

Convocada el 18 de diciembre para la foto en el hotel HJ Mayorazgo, Marianela señaló: “Este año ha sido maravilloso, empezando por la nota que me hizo la revista Tuya, desde ahí salieron otras entrevistas por la región, después tuve desfile a beneficio de Fundneo, donde fui protagonista, me dieron un rol importante con respecto al mensaje de la inclusión. Además, invité a una nena que le falta el bracito y sueña con ser modelo y Leandro Rud –representante de modelos– la hizo desfilar conmigo, fue súper emocionante. A la semana siguiente tuvimos el encuentro nacional, que hacemos uno por año, Hermosamente distintos fue el lema. Hubo mucha más gente que el año pasado, quiero recordar que son personas con agenesia que van con su familia, eran más de 100 familias en total. En esta oportunidad se hizo en Cañuelas y había gente de todas las edades. Las referentes somos tres, las más grandes que empezamos con todo esto. Y la difusión se da en las redes, donde hemos hecho mucho movimiento y los papás y mamás leen y después se acercan, vienen de otra manera, con expectativa, ansiedad, mucha alegría”.

Licenciada en Psicopedagogía, reparte su tiempo en su consultorio, el negocio de ropa que posee y la escuela donde también tiene su espacio. “Soy la seño famosa, en Diario UNO me vio un montón de gente y eso me sirvió para la repercusión. Hoy no vine por mí, para salir yo, sino para que los padres y los chicos lo vean en las redes, impreso y los ayude a confiar. Por todas esas mamás que sueñan con que sus hijos sean como nosotros, lo que no sé si es bueno o malo”, señaló entre risas.

La oriunda de Alcaraz también tiene un sueño, un objetivo muy claro: “Soñamos con la ONG, una organización bien consolidada, con hacernos renombrar. Soñamos con un famoso, una figura que los chicos y grandes vean y se enorgullezcan de que hay un referente allá arriba, como pasa con otro tipo de temas, que se haga normal. Hasta el Bailando de Marcelo Tinelli no paramos, alguna va a llegar”, aseguró contagiando su sonrisa, y agregó: “Yo me mando, yo bailo. Esa es la idea, ser masivo. El año que viene queremos hacer el encuentro en otra provincia para ir recorriendo el país e integrando”.

Entre los invitados a la foto también se encontraba la pequeña Katerin Natasha Heinz, oriunda de Concordia, y que meses atrás recibió una prótesis realizada en 3D. A la pequeña le falta una mano, y según contó su mamá, “la prótesis le dio seguridad”.

Katerin, de 6 años, tuvo la posibilidad de encontrarse con Marianela Ruhl y su carita se iluminó cuando descubrió que ella tenía un bracito. La miraba con curiosidad y esbozaba pequeñas sonrisitas porque es un poco tímida.

“A ella la manito 3D le cambió la autoestima, fue muy positivo, se maneja más independiente. Está más segura, sobre todo con sus compañeros, que al principio la dejaban de lado, la trataban de discriminar y le decían deditos cortados. Eso cambió. Por ahí la usa normalmente o por ahí sólo se la pone para jugar, pero fue para más seguridad para ella”, le contaba la mamá de Katerin a Marianela, quien enseguida le indicó que tenían un grupo, que podía buscarla en Instagram y contar con ella y con todos los que educan, unen y celebran en las diferencias de extremidades.

Por su parte, Katerin que concurre a la escuela Brazos Abiertos del barrio concordiense Los Pájaros no quiso hablar en el grabador y sólo hizo saber que está contenta y muy agradecida con Marcelo, que fue quien diseñó su prótesis.