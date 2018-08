Persisten las quejas por incumplimiento de frecuencias de colectivos y falta de garitas

Las quejas de los usuarios del transporte urbano de pasajeros de Paraná se multiplican a diario, sobre todo por la inconformidad que generaron muchos de los cambios de recorridos que se implementaron desde el 8 de julio. En este marco, la Defensoría del Pueblo recibió una serie de reclamos formales de distintas personas particulares y de diferentes vecinales, que fueron informados al Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral del Transporte (SITU).

Si bien varias de las demandas fueron atendidas y ya se efectuaron modificaciones en los recorridos de las líneas 5, 3, 7, 8 y 9 –además se están evaluando otros cambios posibles en algunas líneas que aún causan rispideces– existen otros reclamos específicos que constantemente genera el sistema, referidos al incumplimiento de las frecuencias, la falta de garitas en diferentes puntos de la capital provincial y la suciedad de los coches. Son cuestiones que producen un marcado descontento de quienes utilizan el servicio y que se reiteran desde hace prácticamente una década sin que encuentren una solución definitiva.

Luis Garay, defensor del Pueblo de Paraná, sostuvo que recibieron presentaciones sobre estos temas, y resaltó: "Desde que estamos, en 2009, las frecuencias, las garitas y la suciedad de los colectivos son puntos que siempre están presentes en los reclamos de los usuarios".

En este marco, comentó: "La mayor queja ha sido siempre por el tema de la frecuencia. Actualmente los empresarios aducen que mucho tienen que ver los cortes de calles en el centro, que son momentáneos, y que las unidades tienen que desviarse por este motivo. Ese es el argumento que están esgrimiendo".

A su vez, manifestó que hubo una serie de presentaciones puntuales por las líneas que llegan hasta Bajada Grande y Anacleto Medina: "El reclamo fue por colectivos que en horarios pico prácticamente pasan dos o tres juntos y llegan llenos, por lo que no alzan a la gente que espera en las paradas. A este tema lo manifestamos, entre otros más que planteamos, en la reunión del SITU". No obstante, aclaró: "Obviamente que apenas llega la queja que nosotros trasmitimos. Por ahí hay gente que tiene este tipo de inconvenientes con otras líneas y no presentan un reclamo. Por eso les pedimos a los vecinos que hagan su presentación, y nosotros la canalizamos institucionalmente vía expediente ante el SITU, para que el municipio sepa que hay un reclamo formal, que es el que realmente se tiene en cuenta".

Consultado sobre esta cuestión, Víctor Montero, subsecretario de Transporte de la Municipalidad, dijo a UNO: "La gran problemática son los frentes de obra que se están tomando y justamente son en la zona céntrica. Esto es lo que hace que tengamos un embotellamiento que provoque una demora de un colectivo aproximadamente entre 40 y 45 minutos, y consecuentemente eso genera que se amontonen en lugares tres o cuatro unidades de la misma línea y lleguen todos juntos a un punto de la ciudad".

Acto seguido, sostuvo: "No es que no salen todas las unidades y por eso hay demoras, como por ahí se supone. Nosotros tomamos la frecuencia desde la cabecera, es decir, desde la salida, y se cumple. Después hay un montón de inconvenientes que pueden surgir, como choques, vehículos mal estacionados que obstaculizan el paso, cortes de calle, lo que sea, que son cosas que provocan embotellamientos".

El funcionario recordó que todas las líneas tienen distintas frecuencias. "Son según el servicio y relevamiento de la cantidad de personas que hayan subido. En base a eso evaluamos soluciones. Por ejemplo, observamos que la línea 1 no daba abasto este último tiempo y se agregó un coche más. Son cuestiones que la gente por ahí no se entera, pero la realidad es que nosotros todo el tiempo tenemos movimientos de este tipo", argumentó.





Pedidos de usuarios

Respecto de las garitas, cuya ausencia en diversos puntos de la ciudad genera inconvenientes y descontentos de diversa índole, sobre todo cuando la gente tiene que esperar en zonas donde no hay veredas ni cordón cuneta y esto supone un riesgo, Garay señaló que se hizo una presentación por este tema y desde la Municipalidad le respondieron que hay unas 50 garitas compradas, que se colocarán una vez que los cambios en los recorridos queden fijados de manera definitiva. "Recibimos esta contestación y explicaron que quedarán instaladas una vez que ya no se tenga que modificar alguno de los recorridos", dijo.

A su vez, indicó: "Otra queja frecuente de los usuarios es la referida a la suciedad de los colectivos. Ahora que no ha llovido entendemos que los empresarios tienen la posibilidad de limpiarlos. Y lo que planteamos es que cuando llegue a destino cada unidad se limpie y que salga nuevamente en esas condiciones, porque la suciedad es una cuestión de la que los vecinos se quejan constantemente".

Por otra parte, Garay comentó que otro pedido que hicieron distintos usuarios a través de una presentación formal es que los coches que prestan el servicio del transporte urbano de pasajeros tengan identificación también en la parte de atrás. Al respecto, explicó: "La solicitud es que figure el número de línea y dónde va". Sobre este punto, indicó que muchas veces los vecinos corren el colectivo para alcanzarlo y no es el que necesitaban tomar; o quieren saber cuál fue el que pasó. "Son reclamos concretos que han hecho los usurarios", señaló por último.









