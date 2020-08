Peluqueros conmemoran su día en un año colmado de desafíos

Se conmemora hoy a nivel mundial el Día del Peluquero, una profesión se expandió notablemente en los últimas décadas en la Argentina, de la mano de un culto a la belleza que se fue transformando a lo largo de los años en función de las necesidades y demandas propias de cada época.

Ante el crecimiento de esta labor, y para dar repuesta a sus necesidades sociales, culturales y económicas, a nivel local se creó primero el Centro de Peluqueros y Peinadores de Paraná. Más tarde se formaron otros centros en distintas ciudades de la provincia, y en 1945 surgió la Federación Entrerriana de Peluqueros, Peinadores y Afines, quienes impulsaron una legislación que los regule. Así, Entre Ríos se destaca por ser la primera provincia en obtener de una Ley profesional de Peluquería, en 1961. Se trata de una norma fundante tanto a nivel provincial como nacional, ya que fue una normativa visionaria que sienta las bases para otros proyectos.

Sobre la situación actual de la actividad, Jesy Franco, presidenta del Centro de Peluqueros de Paraná, señaló a UNO que si bien lograron que los habiliten a trabajar con la implementación de un estricto protocolo para evitar posibles contagios de Covid-19 en los salones, en el sector no están ajenos al impacto de la pandemia a nivel laboral, y sostuvo que el trabajo se redujo en un 50% aproximadamente y aseguró: “Hubo colegas que debieron cerrar sus puertas porque no han podido sostener sus negocios. Otros tuvieron que reducir personal. Más allá de que hemos vuelto a trabajar, luego de dos meses en los que no pudimos abrir, la actividad no ha sido nunca igual, no es el mismo caudal de clientes y de trabajo”.

“Hay clientas, sobre todo las que integran el grupo de riesgo, que tienen temor de salir y no van a la peluquería y el trabajo decayó muchísimo, y hay otros sectores que también atraviesan una situación económica difícil y eso repercute”, manifestó.

Según comentó, el Centro que preside no ha estado en funcionamiento y no se le están cobrando las cuotas a los asociados debido a la situación económica adversa. “El contexto es difícil, pero tenemos que tratar de seguir enfocados en lo que hacemos, ser solidarios y unirnos más que nunca como profesionales, para poder salir adelante de esto, de la mejor manera posible. Y si bien este año no podemos hacer un festejo por la pandemia, saludamos a los peluqueros y peluqueras de Paraná y les deseamos lo mejor”, concluyó.