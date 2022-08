Peluquera de Urdinarrain está entre los 10 finalistas de un concurso internacional

Desde la organización del certamen explicaron que la convocatoria fue masiva. “Más de 330 usuarios participaron de la primera etapa del concurso. El resultado de esta instancia fue la selección de 10 peluqueros nacionales que volcaron todo su talento para representar las nuevas tendencias de L Oréal Professionnel en términos de color, peinado, corte y estilo”.

“El día de la final finalmente se sabrá quién es el ganador nacional, que tendrá la posibilidad de poder llegar a representar al país en la instancia global frente a un jurado de expertos internacional”, explicaron, en referencia al concurso que se hace posteriormente en París, Francia, adonde tendrá posibilidades de viajar quien gane, que es con lo que sueña Sharhon.

Sharohn es peluquera en Urdinarrain y se medirá con los mejores dispuesta a ganar.jpg Sharohn es peluquera en Urdinarrain y se medirá con los mejores dispuesta a ganar

Para eso se viene preparando desde hace tiempo, con la esperanza de consagrarse como la mejor de la Argentina, exponiendo sus saberes y su talento, que fueron creciendo a lo largo de los años, desde que comenzó a dar sus primeros pasos como peluquera. “Mi papá, oriundo de Brasil, era peluquero; mis abuelos también. Yo empecé desde antes de terminar el Secundario a hacer peinados para las recepciones en 2006, y cuando terminé el colegio empecé a trabajar con mi papá en su salón, a hacer lavados y brushing. A mis amigas les hacía cortes”, contó a UNO con entusiasmo.

Nacida también en Brasil pero criada en Entre Ríos, ya que su mamá es de Urdinarrain y cuando ella tenía seis años decidieron volver y radicarse allí, creció entre tijeras, lavacabezas, espejos, entre otros mobiliarios y elementos típicos de esta actividad.

Hoy su salón está en esa localidad, aunque ella vive en la zona rural de la pequeña localidad de 200 habitantes llamada Faustino Parera, junto a su pareja, quien le brinda su apoyo constante para que pueda superarse.

Sharohn actualmente tiene 34 años y lleva hechos numerosos cursos y seminarios con referentes mundiales en la temática, sobre todo vinculados a cortes, tendencias, coloración y demás. A muchos logró realizarlos trabajando como niñera o en un locutorio, ya que eran costosos y debía reunir el dinero para poder pagarlos.

Ya en 2016 participó del concurso internacional que hoy le vuelve a abrir las puertas y en el que se presentará con mayor solidez y experiencia. En ese entonces llegó a la instancia regional. En 2018 también avanzó a la final, que esa vez se hizo en Brasil. “Esa vez llegar a la final fue un montón. Pero ahora siento que estoy más preparada, investigué más, y el haber participado antes me permitió mejorar”, remarcó, y aseguró: “Estoy muy contenta con el trabajo que ya presenté por foto y ahora lo voy a preparar mucho mejor para la final en vivo”.

Sharohn se lució con su trabajo y quedó seleccionada entre los mejores del país..jpg Sharohn se lució con su trabajo y quedó seleccionada entre los mejores del país

“En la final se juega todo. No es solamente el trabajo en sí. Es la elección de la modelo, el total look, en cómo una se planta en el escenario, cómo se ubican las manos y la postura, la forma de hablar. Son un montón de cosas que hay que tener para resultar ganador, más allá del color que se usa. Y eso lo fui aprendiendo al haber participado antes”, comentó, demostrando una gran confianza.

En Buenos Aires tendrá que pasar cuatro jornadas en las que los 10 finalistas estarán concentrados en el mismo sitio con sus modelos, aprontándose y ultimando detalles para enfrentar el jurado. “Es muy linda esta instancia, ya que nos permite conocer a nuestros colegas y aprender de ellos un montón”, refirió la joven entrerriana.

En cuanto a las exigencias del concurso, adelantó: “Lo que pide este año L’Oréal es como una especie de portada de revista francesa, que tiene que ver con el trabajo, el corte, la apariencia de la modelo, en cómo ella se luce, el maquillaje, la ropa. Es un total look. Tenemos dos técnicas para utilizar que pueden ser el estilo French Balayage, o el French Glossing. Me puse a investigar muchísimo sobre eso, miré cantidades de videos desfiles de Chanel. Y tengo una inspiración muy marcada que tiene que ver con las mujeres que representaron un antes y un después por su look, su vestimenta, su corte de cabello; una mujer icónica a la que empecé a imaginar con un corte de cabello que todas quieran tener, sin importar la edad ni el estilo. Eso es lo que busca L’Oréal”.

Por otra parte, explicó: “El premio es más que un viaje a París, porque en esa instancia uno recibe capacitación y productos para mejorar la estética del local propio. Son varios ítems que hacen al conjunto, cuyo costo suma unos 10.000 euros. Además, L’Oréal elige a seis finalistas mundiales para competir entre ellos y sería un honor poder llegar a este nivel”.

Invitan a votar

Además del jurado que evaluará a los finalistas el jueves 29, desde la organización del certamen informaron que la competencia es abierta a la comunidad profesional del mundo, e invitan a los hairlovers a votar por su look favorito, que contempla cabello, make up, corte y estilo, accediendo a la plataforma del evento: styleandcolourtrophy.lorealprofessionnel.com/country/ar.

Hasta el jueves 25 se puede ingresar para conocer el trabajo de los 10 peluqueros seleccionados y votar el preferido. En este enlace los entrerrianos que quieran acompañar a Sharohn pueden elegir su trabajo, para darle mayor impulso para consagrarse ganadora.