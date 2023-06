Pedro Galimberti irá a la Justicia por el pegado de listas

Presentadas las listas en todas las categorías y los armados locales para la competencia partidaria dentro del frente aliancista Juntos por Entre Ríos, la dirigencia nacional mediante acuerdos no explícitos en los armados territoriales, está dejando sin el pegado a uno de los candidatos del mismo frente electoral provincial. Así lo indicó el precandidato a Gobernador, diputado nacional Pedro Galimberti, del frente Entre Ríos Cambia. “Estamos haciendo la presentación ante la jueza (María Romilda) Servini de Cubría para dar el debate en todos los ámbitos, tanto en la Justicia como en lo político”, señaló.

Entre Ríos Cambia Pedro Galimberto Darío Schneider (1).jpg Foto: UNO/Diego Arias

Ante la consulta de si existen conversaciones con la dirigencia nacional, comentó que se está dialogando y que esperan "que prime el sentido común" y la "conducta democrática para resguardar a todos los que conformamos el frente". Además explicó que hay localidades en las que solo estará la boleta del espacio y se pretende que la voz de los entrerrianos sea escuchada y respetada. "De no ser así, esta Alianza no tendría correlato con la realidad de lo que los entrerrianos quieren, que es decidir en las urnas los candidatos que los gobiernen y no los mandatos de Buenos Aires”, recalcó.

por otra parte remarcó qu e“no se entiende mucho qué es lo que está pasando, parece que menosprecian la expresión cívica y democrática de la gente. Hay que estar atentos a las experiencias de otros armados provinciales donde después tenemos resultados adversos por la manipulación de la dirigencia que cree tener la encuesta ganadora. En el contexto difícil que vivimos hoy, sumarle comportamientos conflictivos al enojo que la gente tiene con la clase política, no demuestran la actitud de diálogo que tanto necesitan los vecinos. Sólo estamos pidiendo competir, en igualdad de condiciones”, finalizó.