Payamédicos preparan un regreso virtual para alegrar a los pacientes

Entre los objetivos que sostienen los payamédicos en los países en los que intervienen, se destacan los de “contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado, desdramatizar el medio hospitalario, ofrecer momentos de distracción, recuperando los aspectos sanos de la persona que está hospitalizada, lograr mayor participación de los familiares y del equipo médico, y mejorar la relación entre el médico y el paciente”, según explican quienes se dedican llevar adelante esta noble tarea que reporta cuantiosos beneficios a la salud.

Sin embargo, desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio para frenar el avance del coronavirus en el país, los payamédicos ya no pudieron visitar a los pacientes internados. Pero lejos de colgar el colorido traje con el que “habitualmente realizan intervenciones escénico-terapéuticas, con un abordaje a través de la técnica de clown (payaso teatral) adaptándola al ámbito hospitalario con una ética, estética y deontología propia” –según explican en su fanpage– los integrantes del grupo que funciona en Paraná están planificando continuar el contacto con quienes tienen alguna dolencia de manera virtual, para brindarles contención e invitarlos a sonreír, aun en un contexto en el que tal vez priman las adversidades.

En este marco, están definiendo acciones y en sus redes sociales adelantaron:

“Los payamédicos volvemos a las intervenciones con las personas internadas en hospitales y en otras instituciones en forma virtual y con medidas de bioseguridad. Antes de cada intervención nos aseguramos por medio de los profesionales de la institución que se realice la desinfección del dispositivo móvil y que no sea compartido con otras personas. En caso de instituciones que utilizan salas de proyección (como sucede con muchos hogares) la intervención se realiza si estos espacios están habilitados por la autoridad sanitaria, cumpliendo los dos metros de distancia entre las personas”.

Sobre esta posibilidad de seguir llegando de manera on line, Noelia Ledesma, payamédica desde 2018 y actual encargada de coordinar el dispositivo en el hospital materno infantil San Roque en la capital entrerriana, comentó a UNO: “En este momento estamos trabajando en la modalidad de llegar a los hospitales bajo agenciamientos virtuales. Estamos haciendo pruebas piloto, porque obviamente una intervención presencial en este momento no podemos realizar, por un resguardo nuestro y sobre todo de los pacientes”.

“Nos manejamos bajo los lineamientos que llegan desde la organización de payamédicos de Buenos Aires, y tratamos de conservar lo que ellos proponen sobre la bioseguridad, más en el marco de una pandemia”, dijo, y explicó: “Lo que se ha planificado y que estamos tratando de llevar adelante es grabar videos por parte de los payamédicos para cada paciente que lo requiera, en base a algunas referencias que nos puedan proporcionar sus familiares: saber quién es ese paciente, su nombre, su edad, en qué situación está en el hospital; qué le gusta hacer cuando no está en el marco de una internación. La idea es poder contar con esos datos y tener a disposición una línea directa que vamos a proponer en los dispositivos de los hospitales, donde nos llegue un mensajito de la familia, amigo o quien pueda visitar a esa persona y nos pueda comunicar de manera directa”.

Asimismo, señaló que el plan es que dos o más payamédicos puedan grabar de manera individual su participación, respetando la cuarentena y el distanciamiento social, pero sosteniendo un mismo hilo de juego: “Nos ponemos de acuerdo previamente, sabemos el nombre de la persona, y vamos a proponer un hilo conductor. Esos videítos después se editan y se envían desde una línea directa que va a tener payamédicos con las familias de quienes estén en el hospital”, indicó.

Sobre este punto, afirmó: “Con este procedimiento estamos garantizando la bioseguridad, al no haber ninguna persona del hospital que tenga que trasladar un dispositivo móvil, sino que este video va a llegar directamente al celular del paciente o del familiar que está junto a él. Entonces no corremos ese riesgo de buscar por un lado la intervención de algún personal del hospital, y tampoco nos exponemos nosotros, al no ir personalmente en este marco de pandemia, por más que tengamos el deseo intacto de visitar a quienes están internados. Esta es una forma ética y segura de continuar con nuestra labor”.

Si bien adelantó que este procedimiento está en una etapa de “prueba y ensayo”, aseguró: “La propuesta está y vamos a presentarla a los hospitales. Junto con estos videos, previamente se va a enviar un tutorial a la familia sobre cómo implementar la bioseguridad en el dispositivo”.

En este contexto, ya dieron sus primeros pasos ante la llegada de pedidos concretos de algunas salas del hospital de niños: “Hemos hecho alguna intervención desde la organización. Estamos trabajando, y además ya elaboramos una nota, porque esto requiere de la autorización de parte de los directivos de ambos hospitales. El plan es presentarla, hablarlo con ellos, y si nos autorizan, dejar un flyer en cada servicio explicando que tenemos ganas de volver a agenciar, aclarando bajo qué forma y dejando un número directo para que nos hagan los pedidos”, subrayó.

Payasol

Acerca de la labor que sostienen los payamédicos, Noelia destacó: “En mi experiencia, es muy movilizante. Creo que lo más valioso que una persona puede dar es su tiempo, y uno cuando entra a payamédicos lo entiende. Por ahí se dice que es lindo esto de jugar y hay quien lo entiende más como un voluntariado y un dar al otro, pero cuando se encuentra con los pacientes se percata de que uno también se transforma, porque en la situación de vulnerabilidad que están ahí, poder ir y sacarles una sonrisa a los pacientes, o lograr que se despejen del momento que implica una hospitalización, es impagable. Eso es lo que nos está movilizando a continuar con esta labor, aunque sea bajo esta modalidad virtual”.

Por último, recordó que además de hacer intervenciones en el hospital San Roque, los payamédicos de Paraná cuentan con un dispositivo en el hospital San Martín; otro de payabuelos, que son payamédicos que van a algún geriátrico; y está el dispositivo payasol, vinculado a campañas de concientización en lo que respecta a la salud, como por ejemplo la concientización que hacen todos los años sobre el Día Nacional de la Donación de Órganos, que se conmemora mañana.

En referencia a esta fecha, invitaron a “dibujar un sol con la forma y técnica que más les guste”, para compartirlo mañana al mediodía en las redes sociales, etiquetado a la ONG: Payamédicos Paraná.