Desde el lunes, almacenes y supermercados locales comenzaron a recibir nuevas listas de precios, con variaciones en prácticamente todos los rubros, del orden del 10% al 15%.

Tal como adelantó UNO días atrás, supermercadistas locales habían admitido la probabilidad de que pasadas las elecciones, a partir de esta semana, las grandes marcas realicen los ajustes que venían amenazando, para adecuarse al nuevo valor del dólar, que en la última semana había subido casi 5 pesos. A eso hay que agregarle la especulación de los grandes formadores de precios que como es habitual, remarcan ante un posible congelamiento de precios que propone llevar adelante el presidente electo Alberto Fernández, por 180 días.

Sin nuevos movimientos del dólar en el inicio de esta semana, se aplicaron nuevas valores en rubros como lácteos, carnes y alimentos de la canasta básica como fideos.

En almacenes y pequeños comercios de la ciudad comenzaron a advertirse esas variaciones, que incluyen también golosinas, gaseosas y galletitas, que ya se vuelcan al consumidor final. El salto marca la continuidad de la tendencia inflacionaria que se aceleró desde el mes de agosto, y golpea fundamentalmente en los productos básicos.

A este escenario de incrementos, se suma la finalización de Precios Esenciales, el programa que el gobierno nacional instrumentó en abril por el lapso de seis meses. Justamente, se había establecido como plazo hasta la fecha de la elección general. Abarcó 14 categorías de la canasta básica y 64 productos de 18 empresas en góndolas en las grandes cadenas comerciales; incluía aceite, arroz, harinas y subproductos, fideos, leche, yogures y postres, hasta yerba, infusiones, azúcar, conservas, polenta, galletitas, mermeladas y bebidas.

Sin confirmación

Ayer, medios nacionales adelantaron que el Gobierno negocia una extensión de dos meses para terminar el año, para que la administración que comenzará en diciembre decida su continuidad o no. De todos modos, no había aún confirmación oficial.

El programa Precios Esenciales había comenzado con un dólar a 42 pesos –con la devaluación de abril– y ahora está a 63 o 65 pesos, por lo que las empresas piden que se prorrogue, pero con un ajuste de 10% y 20%, según los productos.

Pero hasta ayer no había ninguna confirmación, por lo que hasta tanto no haya una medida oficial, no habrá obligatoriedad de las empresas para asegurar esa canasta de productos que la expresidenta y electa vicepresidenta Cristina Fernández, había denominado meses atrás, que contenía mercaderías “pindonga” y “cuchuflito”, en relación a la proliferación de marcas de segunda o tercera categoría.

Impacto

Ante la consulta de UNO, desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia –organismo a cargo del control y de las inspecciones– se informó que aguardan novedades sobre una eventual prórroga.

Vale recordar que Precios Esenciales es un subprograma dentro de Precios Cuidados, una iniciativa instaurada por el anterior gobierno nacional, que si bien continuó con la actual gestión desde 2015, se desvirtuó y casi perdió incidencia en la compra. Una de las diferencias es que cada tres meses se modifican los precios, pero también varían los productos, por lo que dejó de ser una referencia.

“Precios Cuidados es un esquema de administración de precios. Y para que ello sea referencia, deberían ser los mismos productos siempre, para poder ver la evolución de los precios. Pero se modifica todo cada tres meses”, explicó Fernán Poidomani, responsable del Área de Lealtad Comercial de la Provincia, que depende de Defensa del Consumidor.

Es decir, se produce una entrada y salida de productos, con fuertes ajustes, lo que quita importancia como resguardo del poder adquisitivo: en la última renovación, hubo aumentos de hasta 70%.

Mientras tanto, a la espera de un congelamiento de precios a partir del 10 de diciembre con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, dos cadenas de hipermercados (Carrefour y Wal Mart, que opera también con Changomás) anunciaron que realizaron acuerdos con sus proveedores, para mantener los precios, uno de ellos por 15 días, y en el otro, sin plazos establecidos.