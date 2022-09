Paro de gastronómicos: cuándo sería y qué pasará en Paraná

La UTHGRA nacional advirtió que en el caso que el reclamo de los trabajadores "no sea escuchado" por los empresarios hoteleros y gastronómicos, y teniendo en cuenta la cercanía del fin de semana largo de octubre, primordialmente turístico, declararán "un Paro Activo en todas las zonas turísticas del país, a partir de las 0 horas del 7 de octubre por tiempo indeterminado".

Cabre recordar que el viernes 7 fue declarado feriado con fines turísticos, mientras que el lunes 10 lo es por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cuyo feriado se adelanta desde el miércoles 12.

UNO consultó a la UTHGRA Paraná, donde aclararon que la huelga no impactará en la capital entrerriana, ya que no califica como "gran centro turístico", que es el tipo de ciudades donde se ejecutaría el paro si no hay respuesta favorables de las cámaras empresarias. Sin embargo, indicaron que es "la primera medida en sintonía con el resto del país", y no se descarta que los paranaenses se sumen a otras acciones más adelante.

El secretario General de UTHGRA Paraná, José Trlin Carelli, explicó a UNO que la seccional local "acompañará" la medida de fuerza de los gastronómicos de los centros turísticos "con movilización" en la capital entrerriana.

"Se busca una recomposición de los salarios perdidos por la pandemia, cuando los trabajadores tuvieron una reducción de salario. La actividad volvió no al 100%, sino al 150%, ayudada porque la gente no se puede ir afuera. Y se está trabajando bien", puso en contexto el dirigente.

Y destacó que "en un año tendremos 120% de aumento, entre enero de 2022 y abril de 2023", a pesar de lo cual, justificó el reclamo que puso la UTHGRA sobre la mesa: "si no equiparamos salarios con CABA, el sector en el resto del país está entre un 10% y 20% menos", advirtió.

Las diferencias con los gastronómicos y hoteleros porteños varía si la localidad o la zona es turística o no. Trlin Carelli explicó que "en la costa del Paraná, que no es 100% turística, estamos un 20% abajo de CABA". Consultado si la costa del Uruguay tiene mayores salarios por tratarse de un corredor turístico importante, el referente aclaró que el sector cobra los mismos salarios en toda la provincia.

Por ejemplo, los sueldos básicos (sin antigüedad ni adicionales) de un mozo o un cocinero en Paraná son actualmente de 84.000 pesos. El de una mucama arranca en 78.000 pesos.

Empresarios quieren pagar menos impuestos

Por su parte, los referentes del sector hotelero y gastronómico plantearon la necesidad de discutir con el Gobierno nacional la reducción al 10,5% de la alícuota del IVA para la actividad. Si bien alegaron el objetivo de "promover el crecimiento económico y la generación de empleo", el pedido se conoció apenas lanzada la amenaza de paro de la UTHGRA.

Reunidos en el Coloquio Tributario 2022 organizado este jueves y viernes por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (Fehgra), los empresarios remarcaron que la alícuota reducida para el turismo es implementada en la Comunidad Económica Europea en su legislación de IVA, para impulsar esta actividad transversal para la economía.

Además del análisis de la actualidad del convenio colectivo del trabajo del sector y el reclamo del tipo reducido del IVA, el programa del coloquio se completó con la presentación del proyecto de “deducción de gastos de turismo interno en el Impuesto a las Ganancias”.