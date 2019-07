Los concejales paranaenses del FpV, Estefanía Cora, Sebastián Bértoli, David Cáceres, Enrique Ríos y Cristina Sosa, brindaron una conferencia de prensa en el marco del paro de colectivos urbanos que llevan a cabo este viernes, los choferes nucleados en UTA

"El responsable de la situación con respecto al transporte de pasajeros es el intendente de Paraná porque es el Estado el regulador de la prestación del servicio", indicó Sosa tras la conferencia que se realizó en el salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante de Paraná.

"Este Estado comprometió su accionar con esta empresa, y la viene subsidiando continuamente", apuntó a El Once al dar cuenta del presunto desconocimiento de la deuda que ERSA le reclama al municipio de Paraná por subsidios de boletos para los transportados.

"Si el problema es entre el Estado y la empresa, porqué las medidas se toman contra los usuarios", se preguntó. Fue en ese sentido que planteó: "Si el Estado le debe a la empresa, tendrá que pagarle lo que le debe y sancionar a la empresa por haber tomado represalias contra los ciudadanos de Paraná".

"Estamos ante una empresa y un Estado municipal, que han sido prácticamente socios, y que tienen de rehenes a los usuarios del servicio", sentenció la edil del FpV.

En la oportunidad, la edil manifestó sentirse "confiada" respecto a que durante la próxima gestión "se revisarán los pliegos de manera tal que las modificaciones que puedan hacerse sean en favor de los ciudadanos, y no como ha venido haciendo el Estado municipal en la conducción de Sergio Varisco, a favor de las empresas".

Sosa denunció que "el Estado municipal ha bregado por la situación empresarial en perjuicio de la prestación del servicio para los ciudadanos".

Hasta que depositen

Reunidos en asamblea este viernes por la mañana trabajadores del transporte público de Paraná definieron continuar con el paro de colectivos hasta que las empresas depositen las sumas adeudadas de los sueldos y el medio aguinaldo, según informaron desde la Unión Tranviarios Automotor. La interrupción del servicio afecta también la actividad de Fluviales y Etacer, empresas que realizan los recorridos entre Paraná y Santa Fe.

"Esto no es una presión en contra de nadie" apuntó Sergio Groh

Sergio Groh, Secretario General de UTA Entre Ríos habló sobre el paro que los chóferes de la empresa Buses Paraná están llevando a cabo ante la falta de pago de sus salarios.

Definió que “lamentablemente esto parece no tener fin, hasta el momento estamos igual que ayer. Que esto no se malentienda, no es presión para nadie, acá solamente los trabajadores están reclamando lo que les corresponde, lo que trabajaron y lo quieren cobrar”, dijo a La Voz.

El Secretario General de UTA expresó que “todo el trabajador que esté al día y bien remunerado, lo vuelca a la economía y es motor que comienza a marchar y no lo para nadie. No entiendo porque esta política de presionar al trabajador y aplastarlo contra el piso frenando la economía, pero es la política liberal que estamos viviendo hoy y nos está llevando al muere a todos los trabajadores”.

“Nosotros estamos desde las 4:30 esperando que los empresarios nos llamen para que nos hagan una propuesta o podamos dialogar, y hasta el momento eso no ha pasado. Nosotros estamos predispuestos y ansiosos por tener ese diálogo donde nos digan una propuesta o que nos abonen todo lo que falta del sueldo y todo el aguinaldo”, apuntó.