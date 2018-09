Paro: camioneros concentrará sin hacer cortes en las rutas

Si bien se indicó que no se cortarán las rutas, la medida consistirá en la distribución de folletería a los automovilistas y la asistencia a los trabajadores que participen de la jornada de protesta. "Estamos necesitando ser escuchados y que se resuelvan los problemas. La preocupación es tanto de los compañeros que no tienen trabajo, como de aquellos que tienen su sustento diario. Este gobierno no escucha a los trabajadores, tampoco a los jubilados, mientras la salud sigue precarizada y la educación pública está cada vez peor. El Presupuesto es un ataque más a los trabajadores", precisó Ávalos en comunicación con UNO.