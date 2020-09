Paritarias: Sueldos congelados a paritarias de junio 2019

En el encuentro virtual del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se trabajó en los ejes centrales de la propuesta que llevará el gremio a las paritarias convocadas por el gobierno provincial. Se observó con preocupación el atraso que existe en el salario de los trabajadores estatales, tomando como parámetro que el índice de inflación acumulado se ubica en el 19%. Del mismo modo se abordó el panorama en lo que atañe a las condiciones laborales de la planta de personal, “con salarios muy bajos en sectores de la administración y con una exposición muy importante de los sectores vinculados a la salud”, dijo en declaraciones a UNO el secretario de Organización de ATE, Víctor Sartori.

En la reunión a distancia se planteó que la recomposición salarial tendría que ir de la mano de reivindicaciones del recurso humano, entre otras variables. Sartori negó que la convocatoria del Ejecutivo sea una paritaria, “sino que se trata de una reunión a la que asiste un representante por cada sindicato”.

Según se confió desde el gremio, el gobierno llevaría una primera propuesta, aunque se desconocen mayores detalles del ofrecimiento. Desde ATE se escuchará en qué consiste el ofrecimiento y después se convocará a las bases para evaluar la conveniencia o no de la propuesta. “La consigna principal es la de lograr una recomposición salarial que pueda recuperar lo perdido a la fecha, teniendo en cuenta que tenemos una inflación del 19%. Vamos con la posición de defender la cuestión salarial y las condiciones de trabajo”, reflexionó el dirigente.

Priorizar el diálogo

La dirigencia de ATE y la del resto de los gremios llegará a esta instancia con una renovada expectativa, pero en el caso de la organización que conduce Oscar Muntes se esperará el informe de situación que presentará el gobierno. Sartori adelantó que se debe tener cautela, porque en principio se manejan “versiones” respecto del contenido de la oferta salarial: “Podrían ser sumas fijas, otros señalan que serían porcentajes, pero queremos escuchar concretamente qué es lo que nos van a proponer y de ahí en adelante analizarlo. No vamos a cerrar nada, sino que vamos a recibir la exposición del panorama que van a hacer las autoridades del gobierno. Por nuestro lado vamos a expresar nuestras preocupaciones y nuestra previsión de defender el salario de los trabajadores en esta situación de emergencia”.

En ese marco alertó que los precios se siguen disparando en comparación con sueldos que prácticamente no han registrado variaciones. “Tenemos el sueldo congelado a la paritaria de junio de 2019. No hemos tenido la posibilidad de discutir salarios ni condiciones de trabajo en paritarias. Solo hemos discutido algunas otras cosas. Se ha dialogado a nivel informal con los funcionarios, pero no en paritarias”, reseñó Sartori.

El último acuerdo paritario estuvo acompañado de una serie de incrementos que se fueron proyectando, cuyos últimos porcentajes se terminaron de implementar en los primeros meses de 2020. “Esos montos correspondieron al año pasado, porque este año no ha habido nada, salvo algunas recomposiciones parciales en algunos sectores como Desarrollo Social y Minoridad: fueron bonificaciones que se dieron en forma fija. Y las mejoras nacionales que han llegado a los efectores hospitalarios, que en la última extensión de ese adicional se ha decidido cubrir a la atención primaria de salud”, argumentó el sindicalista.

Contra la Ley de Emergencia

La conducción gremial también llevará a la mesa de negociación el conflicto suscitado por la sanción de la Ley de Emergencia Solidaria en Entre Ríos. El Frente Gremial que nuclea, además de ATE, a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA) realizó varias presentaciones en el ámbito judicial en rechazo a varios artículos de la norma. En esa línea Sartori consideró a la ley “injusta”, e insistió que “deben gravarse a aquellos sectores que tienen más capacidad contributiva. El gobierno sostiene que la ley tiene una progresividad, en cambio nosotros decimos que tiene una progresividad relativa. Hay que ver dónde se para uno para decir que tiene progresividad. Eso es algo de lo que se conversó bastante junto al Consejo Directivo Provincial”.