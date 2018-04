Paritaria estatal: El Gobierno se mantuvo en el 17% pero varió los tramos

Se concretó una nueva reunión de la mesa paritaria salarial en la Secretaría de Trabajo entre los trabajadores del Estado y el Gobierno, en la que los representantes del Estado presentaron una propuesta con algunas modificaciones.





Si bien el incremento salarial se mantiene en un 17% en tres tramos, ahora sería el 8% en marzo, 6% en julio —ante era agosto— y 3% en octubre. En relación al mínimo garantizado la oferta es de 13.500 pesos para marzo y de 15.000 pesos para julio.





Asimismo a la propuesta de cláusula de revisión le añadieron que la misma se instrumentará en una mesa que se fija como fecha de reunión diez días después que el INDEC publique el índice de inflación que supere el 17%.





Tras esta presentación tomó la palabra el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Oscar Muntes, quien en primer término reclamo por la falta de respuestas a los puntos de la propuesta integral que realizó el sindicato, agregando "el ofrecimiento fue más concreto, es importante la cláusula de revisión ya que vamos a una inflación mucho mayor que la proyectada, no obstante sigue sin cubrir la expectativa que nosotros les habíamos planteado. En este sentido, fuimos muy claros y necesitamos un porcentaje determinado definido por el Consejo Directivo provincial que es del 23% y un mínimo de 17.000 pesos".





Más adelante Muntes señaló "rechazamos que siga ingresando personal con contrato servicios no respetando los compromisos expresados por el gobernador de la provincia y pasando por encima a compañeros que llevan años y años esperando pasar del contrato de obra que tienen a uno de servicio, necesitamos regularizar la situación de extrema injusticia en la que están estos compañeros, que aun en lo que va del 2018 no han cobrado sus sueldos", tras insistir reiteradamente y poner como una condición sine qua non para acordar la paritaria, los representantes del gobierno aceptaron analizar la inclusión de los contratados de obra y elaborar una respuesta para el próximo jueves.





Otro punto que se volvió a reclamar fue el de los pases a planta y recategorizaciones, sobre el primero el titular de la ATE pidió que "se respete el instructivo que se acordó en diciembre pasado, en especial a algunos organismos adonde los trabajadores todavía no han tenido participación en ese proceso y por la reticencia que muestran nos llevan a creer que puede estar no respetándose este instructivo". Asimismo repitió el pedido para que se acelere el proceso de implementación y que se entreguen los listados para el control de los trabajadores. Sobre las recategorizaciones los paritarios gubernamentales se comprometieron a comunicar en el próximo encuentro una fecha definitiva para realizar el instructivo respectivo.





Finalmente Muntes dijo "seguimos a la espera de una respuesta al pedido de derogación del decreto 384 que recorta derechos sindicales, está en juego nuestra libertad sindical y la posibilidad de organizarnos y expresarnos como trabajadores". En tanto sobre cuando se emitirá una respuesta sobre la propuesta el dirigente sindical señaló "la respuesta será tras la reunión plenaria del día jueves".