Paritaria docente: El Gobierno garantizó piso de 15% y revisión de índices inflacionarios

En la última instancia administrativa entre los paritarios gremiales y el gobierno que se realizó en la cartera de Trabajo, la provincia garantizó como piso el 15 por ciento a los docentes en tres tramos que revisarán en forma inmediata si el índice inflacionario supera esas cifras.





El 1,3 por ciento pendiente de 2017 y retroactivo a enero se liquidará por complementarias este mes.





"En función del compromiso del gobierno de garantizar que el incremento salarial no sea inferior a los índices inflacionarios que se vayan registrando es que decimos que el 15 por ciento se establece como piso", refirió la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó.





En el encuentro paritario de este viernes, que fue el último, porque Agmer solicitó la aplicación del artículo 16 de la convención colectiva de trabajo docente, el gobierno propuso a los gremios el incremento del 6 por ciento en marzo, el 6 por ciento en julio y el 3 por ciento en octubre, adelantando el pago de dos puntos respecto de la oferta anterior.





Cabe recordar que el gobierno concretará en forma retroactiva desde enero el pago del 1.3 por ciento pendiente del ejercicio 2017, que se pagará retroactivo a enero por complementarias en abril, en cumplimiento con el compromiso de que ningún trabajador perciba los haberes por debajo del índice de inflación.





"Somos un gobierno de buena fe y hemos actuado con honestidad proponiendo el máximo esfuerzo presupuestario al que pudimos llegar. Agmer decidió cortar el diálogo y llevó adelante medidas de fuerza que nos obligaron a llevar al ámbito puramente administrativo esta negociación", dijo Landó.









Agravios





En ese marco, la titular del CGE lamentó profundamente la actitud de algunos dirigentes de Agmer que se dedicaron a agraviar sistemáticamente al equipo de educación de la provincia a raíz de los controles de asistencia en las escuelas.





"Respetamos a rajatabla el derecho a huelga, que no tiene nada que ver con la decisión del gobierno de abonar los días trabajados y descontar aquellos en que los docentes no van a trabajar. El control de asistencia es una medida administrativa, no coercitiva", remarcó Landó.





Participaron los miembros paritarios por Agmer, el secretario general, Marcelo Pagani, por Amet, el secretario gremial, Carlos Varela. También asistieron como oyentes: desde Sadop, el secretario general, Sergio Pesoa y de Uda, la secretaria general, Mirta Raya. Por parte de la provincia, la presidenta del CGE, Marta Landó, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, Hernán Jorge; el secretario de Trabajo, Oscar Balla, el director de Trabajo, Silvio Pucheta y el coordinador, Armando Ferrari.