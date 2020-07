Él es venezolano y ella italiana, hace tres años están viajando y recorriendo América Latina en una combi Volkswagen. Su viaje documental se interrumpió por la pandemia del Coronavirus Covid-19 que los sorprendió en Entre Ríos, Argentina y hoy piden ayuda para poder volver a Italia.

La Van es un hogar nómade en el que “conviven sus dos identidades en evolución”. La idea cuando partieron de Bolivia hacia Argentina era contar su experiencia migrante, paisajes y costumbres.

Humberto y Selene, junto a su perro labrador Tobby, llevaban seis países recorridos y el 80% del territorio argentino cuando la cuarentena les cortó el viaje, disfrutando su estadía en la localidad entrerriana de San José.

“Antes de que empezara todo teníamos un vuelo planificado para Italia pero ocurrió todo esto y nos tuvimos que quedar. Se ha hecho muy difícil porque donde viajamos trabajamos. Quedamos varados en San José, Entre Ríos. Hasta hace poco estuvimos en un taller que nos prestaron unos amigos. Pero tuvimos que salir de ahí porque tenía que entregarlo a la persona que lo había alquilado cuando empezaron a abrir nuevamente los comercios y los talleres mecánicos. Nos tocó cederles el espacio y nuestra situación ahora, como la de muchos viajeros, es difícil”, relató Humberto a UNO.

La pareja está comunicada con otros grupos de extranjeros varados en Argentina y aseguran que muchos han podido regresar a su país. “En mi caso, la embajada de Venezuela no me dio una respuesta. Solamente que estaba cerrado el ingreso. A Selene, la embajada italiana le dio opción de repatriación, pero el boleto era muy costoso y solamente para ella. Nosotros tenemos planes para casarnos en Italia. No sabemos si lo podemos hacer aquí, en Argentina. Porque una de las opciones para poder regresar juntos es estando casados. Así el cónsul podría legalizar el trámite y tomarlo como argumento para la repatriación. Pero no se pudo hacer porque aquí, en Argentina, todo está cerrado, y deberíamos esperar hasta septiembre”, prosiguió.

Humberto expresó su preocupación porque el Gobierno argentino no ha decidido reactivar los vuelos. “Tenemos que esperar a septiembre porque los vuelos comerciales son más económicos que los de repatriación, hay unos 1.000 euros de diferencia que no tenemos”.

Sin recursos

La situación se va poniendo cada vez más cuesta arriba ya que los recursos económicos se van agotando y tampoco pueden trabajar para recaudar. “Trabajamos con fotografía y videos para establecimientos turísticos, restaurantes y todo lo que está cerrado en este momento. Selene hace cosmética natural y tampoco puede hacer su taller porque no se puede reunir personas”.

Los gastos de estadía son cada vez más difíciles de solventar y crece en ellos la incertidumbre sobre el futuro inmediato. “No sabemos qué pasará con nuestra combi porque no tenemos información de Aduana de cómo extender el tiempo del permiso para circular. No tenemos respuestas a los correos que hemos mandado ni por teléfono. No nos hemos podido contactar. Tenemos amigos que se han ido y han dejado sus motorhomes porque no les responden. Mi pasaporte se vence en 2021 y la Embajada no nos da respuestas. No sabría qué hacer si llego a pasar más tiempo y se me vence el pasaporte”, planteó.

Estando en el grupo de italianos varados en Argentina supimos de muchos que han podido regresar a Italia. Pero quedan de 200 o 300 personas que están en una situación parecida a la nuestra, sin poder movilizarse, ni trabajar”, contó.

Otro punto de vista, un libro

Una de las formas que tienen Humberto y Selene para solventar la estadía que aún les queda en Argentina es la venta de un libro digital sobre su viaje. “Son 124 páginas con más de 200 fotografías y técnicas de fotografía de nuestro viaje por seis países de América Latina, con los recorridos, historias y anécdotas”, refirió.

“Nos contactamos en Argentina con las Asociación Mujeres 2000 y planeamos recolectar lo suficiente para comprar dos boletos aéreos para llegar a Italia y el resto se donará a esta fundación para empredimientos de mujeres”, explicó.

“Necesitamos seguir el viaje”

Humberto y Selene piden ayuda para compartir la historia y ofrecen postales y su libro Otro punto de vista.

"Son 3 años de viaje por Sudamérica y esperamos llegar hasta México, pero se nos han parado los sueños con la pandemia, al no poder salir a trabajar. Somos extranjeros, lejos de nuestras familias y hoy queremos pedirte una mano amiga para poder recolectar lo que nos falta para regresar a nuestros países. El tiempo se nos agota solo quedan 30 días! Nuestras postales tienen un costo mínimo de colaboración de 100 pesos argentinos, y puedes visitarnos también en www.instagram.com/pasosdemigrantes

