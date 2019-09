Emanuel Moine, junto a su pareja Lorena Sánchez y a Claudio Flores, conforman el equipo “Peña Criolla”, que el fin de semana se consagró ganador del 1° Concurso de Asadores de la 72° Expo Rural de Jesús María, en Córdoba.

Con gran experiencia en el rubro gastronómico, los oriundos de Paraná propusieron un asado tradicional, sin chimichurri ni ahumados, solo con sal y bien a punto; acompañado por la clásica torta asada y como guarnición un plato al que denominaron “Entre lo gourmet y lo criollo”, elaborado con batatas al rescoldo rellenas con peras y mangos asados, y también guacamole o palta en una preparación cítrica con limón y naranja, acompañada por arándanos, productos que identifican a la producción entrerriana.

Verdaderos expertos, lograron prender el fuego con ramitas y un poco de papel, ya que por reglamento no podían utilizar carbón o combustibles. Y luego de que los organizadores les entregaran la carne para poner a la parrilla, consiguieron transformarla con su arte en un manjar, al calor de las brasas.

No se acobardaron ni con la temperatura atípica de 34° al aire libre y bajo el sol, ni con las 37.000 personas que los estaban observando. Menos con los encargados de evaluarlos, al igual que a los demás equipos, disfrutando plenamente de la tarea. Fue un exigente jurado –integrado por reconocidos chef, entre ellos Emanuel Toranzo; un grupo de parrilleros internacionales y representantes de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero en Viale– el que se encargó de juzgar el sabor, la textura y la jugosidad de la carne; la decoración, los utensilios usados, la presentación del plato y la de los cocineros, la higiene, la vestimenta y otros tantos aspectos.

Tras haber obtenido el primer puesto, además de llevarse un conjunto de regalos, como delantales y artículos de cuchillería exclusivos, los paranaeses serán quienes van a representar a la Argentina en una instancia internacional que se hará el año que viene en Tucumán.

Pero como Moine y su equipo ya ganaron en mayo en el concurso ArgenCarne, en la Sociedad Rural de San Justo, provincia de Santa Fe, se lucirán además en enero de 2020 en otro importante certamen internacional que se hará en Valdivia, Chile.

Emanuel, que tiene un emprendimiento gastronómico junto a su mujer Lorena –llamado Lorena Cocina Artesanal– e integra la Peña Criolla, en la que preparan magistrales asados en distintos eventos, contó a UNO: “Nos tenemos confianza en todo lo que hacemos, pero no fuimos esperando ganar. Teníamos la idea de cómo presentar nuestro plato y qué es lo que íbamos a hacer, ya que la competencia de Jesús María incluía guarnición, a diferencia de ArgenCarne, donde evaluaban solo la asada de los cortes de carne presentados”.

“Para que sea pareja la competencia, los organizadores nos dieron la carne, la leña, la parrilla y el lugar para hacer las cosas. Lo único que llevamos los participantes eran nuestros utensilios, como la palita, la pinza, el cuchillo”, señaló, y acotó: “Es distinto cuando uno elige la carne, teniendo un carnicero amigo. Pero para mí, que soy un profesional en esto, tengo claro cómo hacer un asado”.

Fue una tira de asado ancho de unos cinco kilos la que les entregaron. “O sea, medio costillar. Costillar ventana que se llama, sin vacío y sin matambre, con la costilla cortada al medio. Hay que saber cómo hacerlo”, aseguró el flamante campeón, quien confió que hace más de 30 años que aprendió a hacer asados: “A los 8 años empecé con esto. Soy un asador de cuna. Fui aprendiendo de chico, con mi papá y mi abuelo, que siempre estuvieron metidos con el tema de las carneadas y los asados. Vinculados a un supermercado que había, mi abuelo se ocupaba de comprar la hacienda”, comentó.

Si bien en esta oportunidad eligió condimentar el costillar únicamente con sal, ya que de este modo también alcanzó el podio en San Justo, aseguró que en otras ocasiones utiliza además pimienta y algún chimichurri que prepara. Y aunque ningún experto está dispuesto a develar el secreto de su éxito, generosamente compartió algunos consejos infalibles al momento de poner toda la carne al asador: “Por empezar, para hacer un buen asado siempre la costilla va para abajo. Luego, poca brasa al empezarlo, depende de la altura de la parrilla. Ponerle mucho amor también, porque a uno le tiene que gustar esto, y brindarle dedicación. Después se va combinando técnica: se puede levantar un poquito, se lo puede poner a favor o en contra del fuego para que se siga cocinando, depende si a uno no le gusta el ahumado. Hay distintas posibilidades para hacerlo”, manifestó.

Como no puede ser de otro modo, a Emanuel le toca oficiar de asador en las reuniones familiares y entre amigos, y contó que en Entre Ríos y la zona la preferencia es la carne a punto: “Cocido, pero no jugoso. No con la sangre roja, como les gusta hacerlo en Buenos Aires”, dijo, y opinó cuál es su preferencia a la hora de sentarse a comer una parrillada: las achuras son lo que más le gusta, con una ensalada de achicoria y queso parmesano.

Por último, adelantó que quien desee ver al equipo en acción, podrá hacerlo desde el viernes hasta el sábado al lado de la Sala Mayo, en la Costanera Baja, en un evento que se extiende desde 10 hasta la medianoche.

Entre Ríos se lució

Además de los paranaenses que resultaron ganadores, también el equipo oriundo de Concepción del Uruguay se lució y obtuvo el segundo puesto en el certamen de Jesús María. Con el nombre “Los Concepcioneros”, las dupla integrada por José Alberto Giménez y Mauro Michel, se destacan en una de las labores mejor reconocidas de la actividad culinaria argentina: el asado. Y lo hacen de maravillas, tal como publicó UNO en su edición del domingo. Los buenos resultados obtenidos en otros certámenes nacionales los impulsaron para seguir compitiendo, con excelentes resultados.

El plato que presentaron fue realzado con productos de la zona, entre los que se sobresalió una milhojas de batatas y una ensalada con nueces pecán, nísperos, cebolla de verdeo y flores de espinillos.

El tercer lugar fue para el equipo “La Improvisada”, integrado por gente de Jesús María, posicionando también a los locales entre los destacados en el arte de hacer un buen asado, capaz de conquistar el paladar de quien tenga el privilegio de poder probarlo.