Paranaense participará de la competencia de Programación más prestigiosa del mundo

Por primera vez, un equipo de estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Santa Fe, accedió a la Final Mundial 2019 de la competencia de programación más prestigiosa y grande del mundo que se realiza ininterrumpidamente desde 1977. El grupo ganador está compuesto por los alumnos Santiago Ré, Eric Kiener y Matías Ramos, que tuvieron como coach al ingeniero Daniel Ambort.

Inicialmente superaron la instancia nacional de la Competencia de Programación Internacional para estudiantes universitarios (ICPC), y luego la región Sudamérica/Sur, que integran Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Junto a otros tres equipos argentinos participarán a fines de marzo de la Final en Portugal.

En el equipo de la UTN Santa Fe está el paranaense Santiago Ré, que cursando los niveles Primario y Secundario en la Escuela del Club Atlético Estudiantes (CAE) años atrás había tenido buenos desempeños en distintos certámenes estudiantiles de Matemáticas.

Actualmente cursa el 4° año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, en la UTN de la vecina capital provincial. En diálogo con UNO, el joven estudiante indicó que desde su ingreso a la casa de altos estudios comenzó a participar de competencias de Programación.

En este caso, contó que para alcanzar la instancia mundial el equipo superó el torneo argentino de Programación, que es una instancia no obligatoria pero que algunas universidades lo usan como filtro para avanzar a la instancia regional; y precisamente esa segunda etapa, en Buenos Aires, que reunió a equipos de estudiantes universitarios de Sudamérica, con la particularidad de que este año, los cuatro ganadores fueron de Argentina: además del que integra de la UTN Santa Fe, obtuvieron su lugar en la cita mundial un equipo de la Universidad de Buenos Aires (UBA); de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

"La competencia consiste en un listado de problemas de distinto tipo. Siempre de alguna forma tienen relación con el mundo real, pero el problema se mantiene en algún sentido abstraído para poder hacer luego una mejor evaluación conceptual y teórica. Tenés cinco horas, y simplemente el que resuelve más problemas gana. Nosotros hicimos ocho problemas, igual que los otros tres equipos argentinos que clasificaron al mundial", narró.

La consigna es que ante cada problema se debe generar un programa, y codificarlo íntegramente para que resuelva el problema por su cuenta. "El programa tiene que ser muy eficiente y debe resolver en general, en menos de un segundo", acotó.

Santiago Ré participa desde niño en certámenes educativos de Matemáticas, mientras cursó sus estudios en la Escuela del CAE. Sus primeros pasos los dio en la conocida competencia Ñandú, para el nivel Primario: "Siempre me fue mal; quedaba afuera en la primera ronda", soltó. Le siguieron los denominados Mateclubes en equipos, y las Olimpíadas Matemáticas Argentinas, en la Secundaria. "La segunda vez que participé en las Olimpíadas Matemáticas llegué a una instancia final, tuve varias menciones allí; también clasifiqué a etapas de selección para certámenes internacionales, pero nunca a un torneo internacional. Así que es la primera vez", contó.

Acerca de la elección de la carrera en Santa Fe –en Entre Ríos hay licenciaturas en Sistemas de Información–, contó: "La verdad que antes de arrancar estudiando no tenía mucha idea de lo que era la Informática y la Programación. Me gustaban mucho Matemáticas y Física, y quería estudiar una ingeniería. Analizando distintas opciones por supuestas mejores salidas laborales, en el momento terminé eligiendo algo relacionado a la Informática, me volqué a la Ingeniería y como acá no estaba fui a Santa Fe".

Justamente, acerca de la carrera que cursa, explicó que como toda ingeniería tiene al principio mucho de Matemáticas y Física. "De todos modos en 1° año ya empezás a ver aspectos de Programación, que es algo que cuando yo empecé a estudiar la carrera no conocía, y la verdad que me gustó muchísimo. Y a medida que se avanza, empezás a tener cuestiones más específicas como Programación, Redes de Computadoras, Inteligencia Artificial. Luego, cada uno define su perfil, porque es muy amplio el espectro de posibilidades que te genera la carrera".

Finalmente, sobre el certamen internacional en el que participará del 31 de marzo al 5 de abril en Portugal, indicó que participan unos 130 equipos de todo el mundo. "Para ser realistas, Sudamérica nunca tuvo chances de competir con países como Rusia, Japón o China, nunca obtuvo una medalla ningún país sudamericano. Pero nosotros vamos con una expectativa alta; vamos a ir a hacer un curso a Brasil ahora, que obtuvimos por haber clasificado, para llegar de la mejor manera y hacer el mejor torneo posible", reflexionó.

La ICPC es una competencia de programación algorítmica por equipos (tres integrantes y una computadora), que representan a una universidad y trabajan para resolver problemas del mundo real. Se requiere creatividad, colaboración, innovación y habilidad para trabajar bajo presión. Participar de la Final Mundial anual requiere actitud, muchas horas de entrenamiento y competición.

Días atrás los integrantes del equipo ganador, Eric Kiener, Matías Ramos y Santiago Ré, junto al coach ingeniero Daniel Ambort, brindaron una conferencia de prensa.

Matías Ramos explicó acerca de los problemas a resolver en las competencias: "La dificultad radica no solo en que hay que mostrar la solución sino también en programarla. De la final participan entre 100 y 150 equipos de todo el mundo y a nivel personal es muy bueno porque las empresas grandes como Google o Facebook utilizan mucho este tipo de competencias para reclutar gente".

En la información difundida por la UTN Santa Fe, Ramos agregó acerca de la preparación: "Nos juntamos al menos una vez por semana para simular durante cinco horas una competencia pasada y tratar de resolverla. También participamos este año del Trainning Camp Argentina. Se trata de dos semanas de entrenamiento en las que estuvimos de ocho a 20 horas ejercitando y simulando la competencia". Los estudiantes están buscando sponsors para poder pagarse los pasajes a Portugal, ya que los organizadores les costean solo la estadía.





Acerca de la ICPC

La Final se desarrollará del 31 de marzo al 5 de abril en la Universidad de Porto (Portugal).

Anualmente participan de las instancias previas alrededor de 50.000 alumnos de todo el mundo que representan a 111 países y 3.000 universidades.

Argentina integra la región Sudamérica/Sur, junto a Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. A la Final Mundial clasifican 130 equipos de todo el mundo.

Las habilidades que los alumnos desarrollan con este tipo de competencias son muy buscadas por las empresas líderes de tecnología en todas partes del mundo.

Según se detalló desde la UTN Santa Fe, a la Final Mundial 2016 clasificaron 2 equipos de Argentina (UNR y UBA); en la edición 2017 participaron 3 equipos (UBA, UNC y UNR); en la edición 2018 participaron 2 equipos (UNR y UNC). Este año, Argentina por primera vez, logró clasificar cuatro equipos (UNR, UBA, UNC y UTN Santa Fe). Se trata de una performance muy destacada.

Argentina ha obtenido el título de campeón de Latinoamérica en 11 oportunidades, contra 10 de Brasil.