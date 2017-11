Paraná y Santa Fe dan los primeros pasos para un aeropuerto común

El proyecto es empujado por el gobierno nacional, con el aval de los dos intendentes. Paraná y Santa Fe avanzan en una nueva estrategia común: la construcción de un aeropuerto internacional en una zona equidistante entre ambas capitales, cercana a la traza actual de la ruta 168 y la proyectada para el puente, que será licitado en 2018.





"Es una jornada histórica, porque esta iniciativa del presidente Mauricio Macri de tener un aeropuerto único para ambas ciudades y de carácter internacional empieza su curso de acción. De acuerdo a lo que se resolvió, y a lo manifestado por autoridades nacionales, de aquí a marzo del año entrante se harán los estudios de factibilidad para su realización, y a partir de allí hay un cronograma sobre el proyecto ejecutivo", sostuvo ayer el intendente, Sergio Varisco, al término de la reunión mantenida con su par, José Corral, y funcionarios nacionales del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).





La convocatoria a estudios de factibilidad será a través de consultoras internacionales, según se precisó. Por año, se transportan vía aérea unas 120.000 personas de la región, en una área de influencia de 2 millones de habitantes en un radio de 100 kilómetros.





La idea original es que el aeropuerto se ubique pasando el puente sobre el río Colastiné –en sentido de circulación este-oeste–, en una zona de islas entre los ríos Colastiné y Paraná.





"Ese estudio de factibilidad puede generar luego un debate, y nosotros vamos a propiciarlo, porque pueden surgir voces a favor y en contra, con distintos argumentos. Pero más allá del debate, la piedra angular es el estudio de factibilidad desde lo técnico, lo ambiental y lo financiero entre Paraná y Santa Fe. Hay un entusiasmo de la Nación al respecto, incluso porque la idea es que esto se complemente con el puente Paraná-Santa Fe que las autoridades nacionales llamaron a la participación pública privada", dijo el jefe comunal paranaense.









Propuesta nacional

La iniciativa surgida del Poder Ejecutivo Nacional tuvo origen en argumentos de costos, al sostener que dos aeropuertos generan doble gasto a las empresas, para instalarse. "Si hablamos de dos aeropuertos internacionales es imposible desde el punto de vista de su aptitud financiera sostenerlos desde Paraná y desde Santa Fe. He escuchado voces que dicen que habría que refuncionalizar el de Paraná, pero en definitiva el estudio de factibilidad que se va a encargar a las consultoras más importantes del mundo en esta materia es lo que nos va a dar una visión de si es posible o no, si es conveniente o no. Lo importante es que con las autoridades máximas en materia de aeropuertos, se pasó de lo teórico y los discursos a los hechos. En marzo veremos incluso el costo de construcción, que un aeropuerto de estas características no va a bajar de los 200 millones de dólares", remarcó Varisco.





Este aeropuerto nuevo se suma además a la denominada "revolución aérea" que impulsa la actual gestión a nivel nacional: "Hay una explosión del transporte aéreo en la Argentina que incluso incide en el transporte terrestre de empresas de media y larga distancia, porque los costos de vuelos se han abaratado mucho e incluso si se bajan los costos operativos de ambos aeropuertos de Sauce Viejo y de Paraná, bajará el costo del pasaje".





En tanto, el intendente de la capital santafesina aludió a cuestiones ambientales y otras relativas a la operación aeroportuaria: "Las cuestiones viales estarían resueltas –indicó Corral– porque no solo está la 168, sino la nueva conexión Paraná-Santa Fe, con el túnel y con el puente". En ese contexto, no descartó abrir el debate a la comunidad "para escuchar opiniones", coincidiendo con Varisco.





"Las ciudades y las regiones no crecen si no tienen ambición y proyectos hacia el futuro –definió Corral–. Y este es un proyecto que nos entusiasma mucho porque en el país ya está creciendo la actividad aeroportuaria, va a crecer mucho más y van a bajar los costos de los pasajes aéreos. Por lo tanto, nos tenemos que preparar para tener más actividad", planteó el intendente de Santa Fe.





"Santa Fe y Paraná tenemos experiencia de trabajo común, como el caso del Túnel, que ya lleva 45 años de administración común. Porqué no pensar en un aeropuerto que estaría más cerca de ambas ciudades que los respectivos aeropuerto actuales, y la utilización de la infraestructura que tenemos hoy en los actuales aeropuertos para otros usos perfectamente posibles", insistió Corral.





El puente, otra traza vial y una nueva circunvalación