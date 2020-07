Hace dos años el oficial Guillermo Silaur, subjefe de la Comisaría 4° de Paraná, fue reconocido públicamente por salvar la vida de una beba de tres meses, que se había ahogado con yerba. En ese momento se encontraba cumpliendo funciones en Villa Urquiza. En las últimas horas, su nombre resonó nuevamente por un gesto que una vecina logró captar en fotos: el policía estaba de recorrida con su compañero de turno y se bajó del auto para colocarle un barbijo a un hombre en situación de calle que tiene problemas para poder comunicarse, y que siempre anda en los accesos a los negocios pidiendo una ayuda o algo para comer.

policía coloca barbijo a persona sorda2.jpg El oficial Guillermo Silaur, subjefe de la Comisaría 4° de Paraná, le colocó un barbijo a una persona sorda en situación de calle

El hecho ocurrió el miércoles, aproximadamente a las 20 horas en avenida Almafuerte, entre 3 de Febrero y Marangunich. "Él todas las noches se pone a mirar televisión frente a un local comercial. No tiene lugar donde vivir, es una persona muy amable y no se mete con nadie. Pide para comer y con el tema de la pandemia del coronavirus, en muchos negocios no lo dejan ingresar si no tiene barbijo. Es por protección, y está bien que así sea, pero entonces él se queda afuera, sin poder recibir nada", relató a UNO el subcomisario y relató que en ocasiones le han acercado alimentos.

"Él es sordo y debido a su discapacidad le cuesta mucho comunicarse con los demás. Tiene un recorrido habitual, y en general camina por distintas zonas de nuestra jurisdicción, por eso lo conocemos bien", explicó Silaur.

El funcionario policial se mostró emocionado por la actitud de la vecina, que retrató el momento y decidió hacerlo público. "Estamos en momentos muy difíciles y cada uno desde su lugar debe aportar un granito de arena para que estemos mejor. Éste muchacho está muy expuesto, porque al no tener lugar fijo de residencia, vive deambulando y a uno eso lo moviliza, entre todos tenemos que cuidarnos", reflexionó el consultado.

Evitó que una beba muera ahogada

El 20 de marzo de 2018, el en ese entonces segundo jefe de la Comisaría de Villa Urquiza, Guillermo Silaur, se convirtió en héroe en el mediodía de este martes cuando salvó a una bebé de morir ahogada. Mientras realizaba un recorrido por Alameda de La Bajada en la ciudad de Villa Urquiza, Entre Ríos, observó a una mujer que desesperada corría por la calle con su bebé en sus brazos.

Mía, la bebé de tres meses, estaba ahogada con yerba que le había dado su hermanito de un año y medio. Silaur le realizó la práctica de reanimación y la bebé volvió en sí.